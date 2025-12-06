Cote d'Ivoire: Prix Bush-Thatcher 2025 - Tidjane Thiam consacré symbole de résistance démocratique

5 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

L'Union internationale pour la démocratie (Uid) a décerné le jeudi 4 décembre 2025, son prestigieux Prix Bush-Thatcher pour la liberté au Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) et à son président, Tidjane Thiam.

Cette distinction récompense leur engagement en faveur de la démocratie, de l'État de droit et des libertés politiques, dans un contexte de tensions croissantes en Côte d'Ivoire.

Selon l'Uid, cette reconnaissance intervient alors que M. Thiam, chef du principal parti d'opposition, est confronté à une série de manoeuvres politiques. Les contestations judiciaires autour de sa nationalité, jugées infondées par l'organisation, constituent « une violation flagrante du droit du peuple ivoirien à choisir librement ses dirigeants ».

Pour Stephen Harper, président de l'Uid, Tidjane Thiam « incarne la résilience et le courage nécessaires pour s'opposer à la dérive autoritaire », estimant que les attaques contre son éligibilité traduisent « la crainte d'une véritable concurrence démocratique ».

La secrétaire générale de l'Uid, Tina Mercep, a, pour sa part, dénoncé « l'interdiction antidémocratique des opposants » et demandé « le rétablissement immédiat de la pleine citoyenneté » de l'opposant ivoirien.

En recevant le prix, Tidjane Thiam a déclaré : « Cette distinction revient aux hommes et aux femmes qui se battent pour des élections libres et équitables, souvent au péril de leur vie ». Il a souligné que ce soutien international renforce la légitimité du combat mené par le Pdci-Rda pour la transparence, la responsabilité et une compétition politique réelle.

Plus haute distinction de l'Uid, le Prix Bush-Thatcher honore la mémoire de George H. W. Bush et Margaret Thatcher. En le remettant au leader du Pdci-Rda, l'organisation réaffirme sa solidarité avec les forces démocratiques en Côte d'Ivoire et en Afrique.

