Cote d'Ivoire: Tournoi du Mena - Le Groupe scolaire Nanti d'Abobo remporte le trophée 'Pr Mariatou Koné'

Le Groupe scolaire Nanti d'Abobo est le vainqueur de la 4e édition du tournoi de football du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena), dotée du trophée professeur Mariatou Koné, dans la catégorie football masculin du primaire.

La finale, qui s'est tenue le vendredi 28 novembre 2025, au lycée classique d'Abidjan, a opposé l'équipe du GS Nanti d'Abobo à celle du GS Poste 1 d'Adzopé.

La partie s'est achevée sur le score d'un but à zéro, marqué sur penalty par Cissé Abdallah, élève en classe de CM2 au sein de l'équipe victorieuse. L'élève a également remporté le trophée de meilleur joueur.

Outre la discipline du football, le handball a également fait l'objet d'une compétition. À ce niveau, les représentantes du GS Nanti ont été battues par celles du Groupe scolaire Yopougon Bad 2.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom de tous les responsables de son établissement, le directeur chargé de la vie scolaire du GS Nanti, N'Dri Kouakou, a félicité l'ensemble des élèves ayant pris part aux différentes épreuves.

Notons que cette édition du Mena a regroupé toutes les Directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Drena), qui se sont affrontées dans trois disciplines : le football, le handball et le basketball, en catégories masculine et féminine, pour les niveaux primaire et secondaire.