Cote d'Ivoire: Législatives 2025 à Koumassi - Le trio de la coalition PDCI/FPI veut insuffler une nouvelle dynamique à la commune

Les élections législatives se tiendront le 27 décembre 2025 en Côte d'Ivoire. À Koumassi, commune cosmopolite, la coalition Pdci/Fpi présente une liste portée par trois personnalités aux profils complémentaires : Bello Brou Fatima, Anzoumana Gbané et Sanogo Djakaridja. Ensemble, ils affirment partager une même ambition : améliorer durablement le cadre de vie, renforcer la cohésion sociale et impulser une nouvelle dynamique de développement local.

Enfant de Koumassi, formée à l'École Nord-Est puis au lycée municipal, Mme Bello Brou Fatima incarne une connaissance fine du terrain. Engagée très tôt dans l'entrepreneuriat et dans le social, elle s'est imposée comme une figure reconnue grâce à son implication au sein de la Fédération des femmes N'zassa et de l'Ong Nanfia.

Elle a également été conseillère municipale de 2013 à 2018 à la mairie de Koumassi, une expérience qui a renforcé sa compréhension des enjeux locaux et de l'action publique de proximité. Son engagement a été distingué par le Prix du Meilleur leader féminin en 2018, décerné par le Cndh-CI. Aujourd'hui, elle souhaite améliorer l'accès des femmes, des enfants et des personnes vulnérables aux services essentiels, et porter à l'Assemblée nationale les préoccupations sociales souvent laissées en marge des politiques publiques.

À ses côtés, Anzoumana Gbané, surnommé « l'enfant de Koumassi », s'est affirmé comme l'une des figures locales les plus actives de ces dernières années. Entrepreneur et consultant en transport aérien, il a siégé au conseil municipal de 2013 à 2018, renforçant ainsi son ancrage communautaire.

Depuis 2024, il préside la Fondation « Agir Avec Bon Coeur », devenue un acteur majeur du développement social dans la commune, à travers l'appui en équipements aux centres de santé, la formation et l'accompagnement financier des femmes vers l'autonomisation, ainsi que la réhabilitation d'établissements scolaires ayant amélioré les conditions d'apprentissage de nombreux élèves.

Fort de ce bilan, il souhaite poursuivre l'amélioration des infrastructures locales, renforcer la solidarité communautaire et encourager les initiatives économiques portées par les jeunes et les femmes.

Le trio est complété par Sanogo Djakaridja, opérateur économique reconnu à l'échelle continentale, lauréat du Prix Padev à Kigali en 2021 et du Prix Mathieu Kérékou en 2022 et 2024. Il entend mettre son expertise au service de Koumassi à travers l'accompagnement de l'entrepreneuriat, la création d'opportunités pour la jeunesse et l'attraction d'investissements capables de dynamiser l'économie locale.

Ses responsabilités de secrétaire national du Fpi et de conseiller municipal lui offrent une bonne maîtrise des mécanismes de l'action publique, un atout pour défendre les projets structurants de la commune au niveau national.

Pour mener cette liste à la victoire, la coalition a confié la direction de campagne à Alexandre Adou, président du Mouvement Koumassi solidarité (Mks) et chef d'entreprise, acteur engagé du Pdci-Rda.

Au-delà de leurs parcours respectifs, les trois candidats et leur directeur de campagne partagent une vision commune : faire de Koumassi une commune plus humaine, plus moderne et plus solidaire, en misant sur l'emploi local, le renforcement des services sociaux, le soutien aux initiatives économiques de proximité, la valorisation des femmes et des jeunes, ainsi que la modernisation durable des infrastructures.