Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye signe un décret pour réorganiser la primature

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a signé un décret très commenté. Diffusé jeudi 4 décembre, le texte vient redessiner l'organisation de la primature et renforcer les moyens du Premier ministre. L'objectif affiché est de conférer plus de « performance » dans la conduite de l'action gouvernementale. Sa révélation intervient dans un contexte de froid installé au sein du tandem de l'exécutif depuis plusieurs semaines. Elle a donc suscité une vague de réactions sur place.

Dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux, plusieurs voix estiment qu'Ousmane Sonko gagne en pouvoir et en marge de manoeuvre avec ce nouveau texte. Du côté des militants du Pastef, certains y voient même une victoire de leur chef dans le bras de fer qui l'oppose à Bassirou Diomaye Faye, un bras de fer ouvert un mois plus tôt autour de la personne qui doit diriger la coalition « Diomaye Président ».

Le décret prévoit d'étoffer les équipes du Premier ministre. Un poste de directeur de cabinet adjoint, celui d'un secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement sont créés. Des conseillers techniques pourront être mobilisés par le chef du gouvernement. Autre moyen mis à sa disposition : une cellule spécialement dédiée à la préparation du Conseil des ministres.

Selon plusieurs sources universitaires, il ne s'agit là que d'une réorganisation administrative, une simple question de moyens, qui n'élargit en rien les pouvoirs de la primature. « C'est un pas pour décrisper la situation » souligne un chercheur en sciences politiques qui estime que le président se montre prêt à continuer à travailler aux côtés d'Ousmane Sonko mais « il n'a pas lâché un iota de ses prérogatives constitutionnelles », insiste-t-il.