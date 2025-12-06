Afrique Centrale: Malgré l'accord de paix de Washington, les combats se poursuivent au Sud-Kivu

Au lendemain de la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali aux États-Unis, de nombreux affrontements se sont encore déroulés dans l'est de la RDC, ce vendredi 5 décembre. Plusieurs détonations ont notamment été entendues dans des localités situées entre Bukavu et Uvira, dans la province du Sud-Kivu.

Dans l'est de la RDC, l'accord de paix signé jeudi 4 décembre à Washington entre les présidents rwandais et congolais, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, reste pour l'instant un voeu pieux.

Selon plusieurs rapports des Nations unies, dans la province du Sud-Kivu notamment, la tension sécuritaire ne faiblit pas à Kaziba et dans la plaine de la rivière Ruzizi entre l'AFC/M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise, appuyée par les milices Wazalendo et l'armée burundaise. Vendredi 5 décembre, des frappes y ont ainsi causé d'importants dégâts humains et matériels.

Des témoins rapportent avoir par exemple entendu de fortes détonations à Luvungi et à Mutarule, deux localités situées entre Bukavu et Uvira. « À Luvungi, trois civils ont perdu la vie dans le quartier Maendeleo. Trois autres ont également été tués à Mutarule, où il y a par ailleurs eu plusieurs blessés », explique ainsi un habitant qui a requis l'anonymat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré les frappes, les commerces du marché de Kamanyola ont pu ouvrir leurs portes

Ce dernier ajoute que 90% des habitants de Luvungi ont fui en direction des villages voisins et de la ville d'Uvira. D'autres, qui ont pris la direction du Burundi, n'ont en revanche pas pu entrer dans le pays, les soldats burundais campés sur les bords de la rivière Ruzizi leur ayant interdit de traverser la frontière.

Alors que, dans un communiqué, l'AFC/M23 a accusé l'armée burundaise de larguer des bombes dans des zones densément peuplées, Bujumbura lui a imputé en retour des frappes contre son territoire.

Toujours dans cette région, les commerces du marché de Kamanyola ont pu ouvrir malgré les détonations.

D'autres combats ont par ailleurs été signalés un peu plus à l'ouest, sur les collines qui surplombent le village de Kaziba, dans le territoire de Walungu, où de nombreux habitants qui restaient terrés chez eux depuis le milieu de la semaine se sont déplacés, confie un journaliste d'une radio locale en fuite.