Centrafrique: L'ANE fait un état des lieux des préparatifs du quadruple scrutin du 28 décembre prochain

En Centrafrique, cela se précise pour les élections générales prévues le 28 décembre prochain. Sur une population d'environ six millions d'habitants, plus de deux millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour un quadruple scrutin : les régionales, les municipales, ainsi que le premier tour des législatives et de la présidentielle. Ce vendredi à Bangui, l'Autorité nationale des élections a tenu une conférence de presse afin de dresser un état des lieux de l'avancement des préparatifs.

L'Autorité nationale des élections (ANE) annonce avoir déjà réceptionné l'essentiel du matériel : urnes, kits de bureau de vote, isoloirs, encre indélébile... Le nombre d'électeurs inscrits et la liste des bureaux de vote sont également rendus publics par l'institution.

« Le fichier électoral centrafricain compte aujourd'hui au total 2 398 402 électeurs, dont 1 252 565 hommes, et 1 145 837 femmes qui sont conviés à se rendre aux urnes le 28 décembre prochain, répartis dans 6 762 bureaux de vote, dont 6 700 sont répartis sur toute l'étendue du territoire national. Les 62 restants sont répartis dans les quinze pays d'accueil des Centrafricains de l'étranger, admis à voter dans le cadre de la seule présidentielle », a détaillé le porte-parole de l'ANE, Jimmy Zitongo Bodman.

Pour faciliter l'acheminement de ces équipements dans tout le pays, un plan conjoint est mis en place par les autorités centrafricaines et la Minusca. « La Minusca a considérablement renforcé les capacités opérationnelles de sa flotte qui est passée des onze appareils habituellement affrétés à quinze avions et hélicoptères désormais. Cet équipement aérien supplémentaire devrait permettre d'assurer effectivement le transport des quelque 590 tonnes de matériel sensible et non sensible qui devront être transportées dans un laps de temps relativement court au bénéfice du processus électoral », a ajouté Jimmy Zitongo Bodman?

Le matériel sensible notamment les bulletins de vote et les feuilles de dépouillement imprimés en Europe est également attendu dans les jours à venir. La campagne doit, elle, commencer samedi prochain.