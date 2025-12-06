Afrique: Des «petites mains» du numérique toujours aussi précaires à l'heure du boom de l'IA

Il y a quelques années, les « travailleurs du clic » africains sortaient de l'ombre, révélant l'envers du décor des entreprises du numérique. Depuis, l'IA générative a explosé, rendant ces travailleurs d'autant plus indispensables et le secteur encore plus attractif. Mais la réalité de ce travail reste marquée par la précarité.

Ce n'était pas la panacée, mais Joyce (les personnes désignées par un prénom ont souhaité rester anonymes) se souvient presque avec nostalgie de ses débuts sur Remotasks, en 2018. « Il suffisait de créer un compte pour commencer à gagner de l'argent immédiatement, sans aucune restriction ni processus de vérification. » Depuis son ordinateur, elle enchaîne alors les microtâches d'annotation de données : vérifier des images, organiser des informations destinées à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. De quoi s'assurer un revenu d'appoint pour la jeune Kényane fraîchement diplômée.

Mais les choses se sont compliquées. En 2024, de nombreux travailleurs kényans, comme Joyce, ont vu leur accès à Remotasks soudainement coupé, explique-t-elle. La maison mère Scale AI évoque, elle, des fermetures de comptes pour non-respect de ses règles internes. Surtout, selon la jeune femme, le volume de travail n'a plus rien à voir. « Avant, nous pouvions gagner un revenu décent car le boulot était continu. Aujourd'hui, les tâches sont moins nombreuses, à court terme et peu durables », constate Joyce. Faute de missions, elle se forme à la transcription pour diversifier ses sources de revenus.

Ces deux dernières années, Oluwaseun, au Nigeria, a travaillé pour plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Appen et Mindrift. Elle participe à l'entraînement des modèles d'IA, du contrôle qualité des réponses générées par les LLM à l'annotation de données texte, image ou audio. Si la jeune femme ne se plaint pas de sa situation, elle concède que « la rémunération n'est jamais assez élevée pour dépendre d'une seule plateforme. En Afrique, il faut plusieurs jobs », d'autant que « la concurrence s'est clairement intensifiée sur ces plateformes ».

Doit-on y voir le signe d'un remplacement rapide de ces petites mains du numérique par des systèmes automatisés, alors qu'elles opèrent pour le compte d'entreprises comme Meta, OpenAI, Microsoft ou Google ? Le sociologue Antonio Casilli balaie immédiatement cette idée. Depuis bientôt dix ans, il dirige le groupe de recherche DIPLab (Digital Platform Labor), qui a enquêté sur les travailleurs du clic dans une trentaine de pays. Pour lui, l'idée d'un « remplacement » du travail humain par les machines est un « mensonge idéologique », utilisé pour faire accepter une dégradation des conditions de travail.

D'après les données collectées par son équipe, le volume de microtâches ne diminue pas : au contraire, « plus le marché de l'intelligence artificielle générative grandit, plus on a besoin de réentraîner les modèles », donc plus il faut de travail humain. Le boom de l'IA ne signe donc en rien la fin de ces travailleurs de l'ombre... pas plus qu'il ne signifie une amélioration de leurs conditions de travail.

« Une forme d'esclavage moderne joliment emballée »

L'histoire du « digital labor africain » s'inscrit dans celle, plus globale, du « digital labor », concept désignant des formes de travail numérique largement invisibilisées et caractérisées par une forte précarité.

Dès les années 2000, et surtout au cours des années 2010, des pays comme l'Égypte, le Kenya, le Nigeria ou l'Afrique du Sud deviennent des hubs de sous-traitance pour les grandes compagnies du numérique. Ce modèle repose sur des tâches fragmentées, rémunérées à la pièce et distribuées via des plateformes de microtravail comme Remotasks, Amazon Mechanical Turk ou Clickworker, ainsi que par des entreprises sous-traitantes comme Appen ou Samasource. Bien que précaire, cette économie facile d'accès - une connexion internet suffit - attire des milliers de jeunes hautement diplômés dans des pays du Sud où le chômage est élevé.

Mais ce modèle, loin d'être inédit, a déjà largement montré ses limites, parfois de façon retentissante. Au Kenya, à partir de 2023, des employés de la société Sama (anciennement Samasource), prestataire notamment de Meta et d'OpenAI, ont intenté une action collective pour dénoncer des conditions de travail indignes, des salaires faibles et irréguliers et l'insuffisance de soutien psychologique. Chargés de « nettoyer » Facebook, certains avaient développé des troubles psychologiques après avoir été exposés quotidiennement à des contenus extrêmes. « Nous traitions des vidéos de corps mutilés, de suicides en direct, d'abus sur des enfants, de discours haineux », rapporte Sonia Kgomo, ancienne modératrice chez Sama.

Embauchée en pleine pandémie de Covid-19, la Sud-Africaine avait cru avoir décroché une opportunité en or, « un job à l'étranger pour un grand nom de la tech ». « Mais une fois sur place, j'ai compris que ce n'était pas le rêve américain : c'était une forme d'esclavage moderne joliment emballée », explique celle qui a été licenciée en 2023 comme près de 200 autres, après avoir, selon elle, tenté de s'organiser collectivement avec ses collègues. L'entreprise parle elle de restructuration.

Aujourd'hui, Sama indique avoir mis fin à la modération de contenus pour Meta et s'est recentrée sur les annotateurs de données, chargés d'entraîner des systèmes d'IA. Edward, qui travaille toujours sur le site de Nairobi, décrit un « travail très caché ». « On étiquette des images de rues, des vidéos, mais aussi des photos médicales avec des plaies ouvertes... Certaines tâches restent éprouvantes, explique-t-il. On nous répète que nous sommes payés au-dessus du marché, mais ce n'est pas un salaire qui permet de vivre : même en travaillant huit heures par jour, il faut avoir un deuxième boulot. »

À la précarité des salaires s'ajoute celle des contrats. « Un ami a eu un contrat de cinq jours. D'autres signent pour un mois, juste le temps d'absorber le pic d'activité du Black Friday ou des fêtes de fin d'année », poursuit Edward. Il décrit aussi une pression constante avec des tâches qui arrivent « en continu », et des objectifs de performances : « Si vous n'atteignez pas les objectifs fixés, vous n'avez pas les primes et votre salaire est raboté. Il faut travailler comme un fou pour espérer toucher le montant annoncé. » Quant au soutien psychologique, il confirme qu'il y a davantage de « coachs bien-être », mais la méfiance semble de mise à l'égard de ces employés, plutôt vus comme « les oreilles de l'entreprise ». Contactée, la société Sama n'a pas répondu à nos questions.

Plus de tâches, plus de concurrence

Et malgré les scandales, le secteur séduit toujours plus. Si les chiffres précis manquent, certaines recherches ont avancé des estimations allant jusqu'à 160 millions de microtravailleurs numériques dans le monde. Ce qui est certain, selon Antonio Casilli, c'est que les effectifs augmentent à chaque nouvelle estimation. « Il y a plus de tâches, mais pas pour tout le monde et pas tout le temps », résume le chercheur, qui décrit un mécanisme structurel : les entreprises attirent volontairement plus de travailleurs que nécessaire afin de maintenir une forte concurrence pour chaque microtâche, ce qui tire les rémunérations vers le bas. Elles entretiennent ainsi une alternance de périodes creuses et de pics d'activité.

Une enquête d'Africa Uncensored, réalisée dans le cadre d'un projet du Pulitzer Center, évoque des campagnes massives de recrutement trompeuses, avec les mêmes offres publiées des dizaines de fois, sans réelle assurance de travail derrière. Objectif : gonfler artificiellement le vivier de travailleurs pour montrer leur potentiel d'évolution et ainsi remporter des contrats avec les grosses entreprises de la tech. Une tactique connue sous le nom de « labour hedging ».

« Au Kenya, il y a des cohortes de jeunes diplômés sans emploi. Les entreprises le savent très bien, observe Edward. Si vous ne voulez pas accepter les conditions, quelqu'un d'autre le fera. »

Avec l'essor effréné de l'IA générative, un nouveau vocabulaire s'est imposé. Les annonces pour des postes d'« AI trainer », « AI evaluator » ou d'« AI tutor » se multiplient. Le signe d'une montée en gamme dans un marché particulièrement dynamique ? Pas vraiment, selon Antonio Casilli : « Même si certains projets sont plus complexes, pour les harmoniser et les faire réaliser à des masses de personnes, il faut les standardiser, les fragmenter. »

Oluwaseun, qui se présente comme « AI trainer », s'est tournée vers Mindrift, qui lui semblait plus attractive au niveau des tarifs. Après un flux de tâches relativement régulier, la manne s'est pourtant soudain tarie. « J'ai été écartée du projet pour lequel j'avais initialement postulé, alors que la qualité de mon travail était bonne, témoigne la Nigériane. J'ai abordé ce sujet lors d'un appel avec eux, mais j'ai finalement été remerciée et, depuis, je n'ai été affectée à aucun nouveau projet. »

Certaines pratiques la heurtent particulièrement : « Parfois, une seule tâche peut prendre sept à huit heures à accomplir, et vous n'êtes rémunéré que si le travail est accepté. Si la moindre petite erreur est détectée, la tâche entière peut être rejetée, ce qui signifie que vous ne recevez aucune rémunération pour toutes ces heures de travail. » Sollicitée, Mindrift n'a pas répondu à nos questions.

Comme d'autres personnes interrogées, elle souligne que les travailleurs africains sont souvent moins payés que leurs homologues en Europe ou en Amérique du Nord pour des tâches comparables. Des enquêtes récentes sur des plateformes d'annotation mettent effectivement en évidence des écarts de rémunération liés au pays de résidence, tandis que d'autres travaux, consacrés cette fois à des « data workers » basés aux États-Unis, montrent que la précarité ne s'arrête pas aux frontières du Sud global : une partie des travailleurs de l'IA dans les pays du Nord cumulent eux aussi bas salaires, contrats instables et protections sociales limitées.

Les métiers créatifs pris dans l'orbite de l'IA

Dans des segments plus « créatifs » du numérique, comme le graphisme ou la rédaction de contenu, la concurrence dopée par l'IA se fait également sentir. Au Togo, Smiley Graphic - c'est son nom professionnel - passe quelques heures par semaine sur la plateforme de microtâches Upwork où il propose de petits services de graphiste : logos, retouches, déclinaisons graphiques facturées 5 ou 10 euros. Il n'en tire pas plus de 50 euros par mois, mais complète ainsi ses revenus issus d'un emploi stable et de missions freelance plus exigeantes.

Chaque jour, il constate combien l'IA bouleverse le marché : « Les prix ont baissé. Des gens qui n'y connaissent rien se forment avec des vidéos YouTube et cassent les tarifs sur les plateformes. » Des prestations autrefois facturées l'équivalent de 7 000 à 10 000 francs CFA sont désormais proposées à 2 000 ou 3 000 francs CFA, avance-t-il. Une partie des demandes qu'il reçoit consiste d'ailleurs à reprendre des logos générés par l'IA mais pas forcément à la hauteur. « Je refuse, c'est plus propre et plus simple de repartir de zéro. » Pour tenter de se démarquer, il se forme depuis six mois au motion design, qu'il juge « moins concurrencé par l'IA » pour le moment.

Un phénomène qui n'a rien d'étonnant, pour Antonio Casilli : « Comme les grands modèles de langage génératifs se nourrissent de productions créatives, eux aussi ont été aspirés dans l'orbite de l'intelligence artificielle et désormais travaillent pour elle. » Autrement dit, les designers, illustrateurs ou rédacteurs ne sont plus seulement concurrencés par l'IA : leur travail alimente directement les modèles qui, ensuite, renforcent cette concurrence.

Des travailleurs qui commencent à faire entendre leur voix

« Les grandes entreprises technologiques ne peuvent pas construire l'avenir sur une main-d'oeuvre jetable, souligne dans un communiqué Christy Hoffman, secrétaire générale d'UNI Global Union, qui a publié fin septembre une étude sur les travailleurs de l'ombre de l'IA. Il est temps de tenir les titans de la Silicon Valley responsables des conditions dans leurs chaînes d'approvisionnement en IA. Les travailleurs de l'approvisionnement en données doivent être libres de s'organiser et de négocier pour rendre ces systèmes plus sûrs et plus équitables pour tout le monde. »

Après son licenciement, Sonia Kgomo a choisi de se consacrer à plein temps à l'organisation des salariés de la tech, au sein d'African Tech Workers Rising, un projet soutenu par le syndicat kényan Communications Workers Union of Kenya et par la fédération internationale Uni Global Union. « En 2021, quand je suis arrivée, les travailleurs des plateformes ne parlaient pas du tout. Il y avait énormément de peur. On signait des accords de confidentialité qu'on ne comprenait pas vraiment, présentés comme des menaces. Alors on intégrait le fait que c'était normal de se taire comme on travaillait pour un service de renseignement, se souvient-elle. Aujourd'hui, on commence à avoir des travailleurs qui peuvent parler, certains rejoignent des syndicats, et quelques sous-traitants - pas tous - acceptent la présence syndicale. Donc on est encore loin du compte, mais il y a des avancées. »

Face au défaut d'encadrement juridique, la Data Labelers Association, basée à Nairobi, doit dévoiler prochainement un code de conduite à destination des plateformes d'annotation de données pour améliorer les conditions de travail.

Pour le sociologue Antonio Casilli, le modèle des sweatshops numériques, ces ateliers de misère où les ordinateurs ont juste remplacé les machines à coudre, a encore de beaux jours devant lui. « Ces entreprises sont constamment en train de chercher des pays dans lesquels elles peuvent continuer à exploiter les travailleurs et à les payer très peu cher. Quand la situation s'est compliquée pour certaines d'entre elles au Kenya, elles sont parties en Ouganda ou au Ghana, ou encore au Bangladesh. » Une analyse partagée par Sonia Kgomo, qui appelle à « un mouvement de travailleurs du numérique à l'échelle du continent ».

En attendant, ces travailleurs de l'ombre continuent de s'adapter. Malgré ses mésaventures récentes, Oluwaseun suit des cours d'annotation de données dans le but d'obtenir un emploi stable et mieux rémunéré auprès d'un grand acteur du secteur, comme « xAI, l'entreprise d'Elon Musk », glisse-t-elle.