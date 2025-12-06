Ile Maurice: L'axe La Réunion-Maurice se précise

Nouveau coup de filet dans la lutte contre le trafic de stupéfiants à La Réunion : un convoi de 48 kilos d'herbe a été intercepté par la BAC Territoriale dimanche à Saint-André. Les deux Mauriciens à bord et le conditionnement de la drogue indiquent une filière transfrontalière bien organisée.

Une importante saisie de cannabis a été faite le dimanche 30 novembre à Saint-André, à La Réunion. Deux Mauriciens originaires de Quatre-Bornes, mais installés depuis quelque temps à Sainte-Suzanne, ont été arrêtés alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule transpor- tant 48 kilos d'herbe de cannabis. Le conditionnement de la marchandise laissait clairement présager un départ imminent vers Maurice, suggérant l'existence d'une filière bien organisée entre les deux îles.

Vers 10 heures, les policiers de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) Territoriale - une unité spécialisée dans les interventions rapides, la lutte contre la délinquance et la surveillance des zones sensibles - ont procédé au contrôle d'une Renault Clio au chemin Lagourgue, à Saint-André. L'opération s'inscrivait dans le cadre d'une action ciblée contre les trafics présumés dans la région.

Les agents ont immédiatement procédé au menottage des deux occupants du véhicule, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale français. Une palpation de sécurité a ensuite été réalisée pour prévenir toute tentative de résistance ou de fuite et vérifier que les suspects ne transportaient aucun objet dangereux.

Le conducteur, Bahdradev Bissonauth, 34 ans, de nationalité mauricienne, a indiqué qu'il logeait «chez un ami à Bel Air», un quartier de Sainte-Suzanne . Son passager, Deeyananden Iyasamy, 53 ans, également Mauricien, habiterait lui aussi dans un appartement à Bel Air. Tous deux sont toutefois originaires de Quatre-Bornes, où vivent encore plusieurs membres de leur famille.

La fouille de la voiture a rapidement confirmé les soupçons des policiers : plusieurs sacs contenant une importante quantité d'herbe ont été découverts. Au total, 48 kilos ont été saisis. Le conditionnement de la drogue suggérait une expédition imminente vers Maurice, un mode opératoire déjà observé dans d'autres dossiers impliquant des réseaux transfrontaliers entre les deux îles.

Alertée via le dispositif interne, l'officière de Police Judiciaire de permanence à Saint-André, Marilyne de Peindray d'Ambelle, est arrivée sur les lieux à 10 h 20 afin de superviser la procé- dure. Selon Franceinfo, les deux Mauriciens ont été conduits au commissariat de Malartic, à Saint-Denis, où ils ont été placés en garde à vue. Celle-ci peut être prolongée jusqu'à 96heures, comme le permet la législation française pour les affaires de trafic de stupéfiants. Aux dernières informations recueillies hier, trois personnes, dont les deux Mauriciens, ont été arrêtés et écroués dans cette affaire.

Les enquêteurs tentent désormais de reconstituer le trajet de la marchandise, d'identifier d'éventuels complices à Maurice comme à La Réunion, et de déterminer si les deux hommes opéraient au sein d'un réseau plus vaste ou pour le compte d'une organisation criminelle.

D'après des sources crédibles, les deux hommes effectuaient fréquemment des allers-retours entre les deux îles. Deeyananden Iyasamy est à La Réunion depuis juillet 2025 et Bahdradev Bissonauth depuis septembre 2025. À noter que les Mauriciens n'ont plus besoin de visa pour se rendre à La Réunion. Toutefois, leur séjour est limité à six mois par an et ne doit pas excéder trois mois par visite. Ils doivent également justifier d'une preuve d'hébergement, d'un titre de séjour ou d'un permis de travail.

Avril 2023-décembre 2025. Épisodes de coups partis en fumée

Depuis 2023, un vaste réseau de trafic de cannabis entre Maurice et La Réunion a été démantelé : vols de bateaux, saisies record de drogue et arrestations successives ont mis au jour une organisation bien structurée, impliquant Mauriciens et Réunionnais, et transportant des centaines de kilos de cannabis d'une île à l'autre. Embarcations volées, cargaisons de plus de 200 kilos, convoyeurs multirécidivistes... les deux îles font face à un trafic tentaculaire qui continue de se réinventer malgré la pression policière.

Avril 2023 - Le speed-boat échoué à La Réunion

Un speed-boat échoue à Anse des Cascades avec trois Mauriciens à bord : Benjamin Leu, Andy Patate et Roddy Meunier. Les autorités réunionnaises découvrent qu'ils transportaient de la drogue. Leu affirme avoir recruté Patate et décrit l'opération : sacs de cannabis remis à Anse des Cascades et contacts avec des trafiquants réunionnais. Il est condamné à trois ans de prison à La Réunion.

Mai 2024

Le 30 mai, le bateau Mao, volé à Maurice, échoue au Champ-Borne, Saint-André, à La Réunion. Les deux occupants repartent à Maurice et sont arrêtés. Un troisième suspect est interpellé le 2 juin.

Septembre 2024 - Saisie de 222,2 kg de zamal

La police et la douane serrent la vis pour contrer le trafic entre la Réunion et Maurice. Une opération en haute mer permet de récupérer 222,2 kilos de zamal après que les trafiquants ont jeté les sacs à la mer et incendié leur bateau. Plusieurs suspects sont arrêtés : Umayr Mudhoo, Rukaan Batchameah, Vashisht Ramsurrun. Le skippeur prend la fuite.

Octobre 2024

Le 14 octobre 2024, Ben Mooroogen Jootun est identifié comme le skippeur ayant conduit le speed-boat lors de la saisie de 222,2 kg. Il est arrêté, confronté à un complice, puis incarcéré.

Décembre 2024 - Saisie de 142 kg de zamal

Le 16 décembre, les gendarmes arrêtent trois hommes à Sainte-Marie, prêts à rejoindre Maurice avec 162 kg de zamal et deux armes. Cette opération fait suite à une enquête lancée en août 2024, qui avait déjà permis la saisie de 62 kg de drogue. Au total, 225 kg ont été saisis, sept personnes mises en examen et les principaux suspects écroués. La valeur de la drogue est estimée à plus de 5 millions d'euros, mettant un terme à un réseau actif entre La Réunion et Maurice..

2024 : vols de bateaux et expédition clandestine

Plus de 40 bateaux sont volés dans le nord de Maurice (Grand-Baie, Grand-Gaube). Certains servent au trafic maritime Maurice-Réunion. Fin 2024, Joël Mourgen, Dais et Kanu (Mervin Milazar) volent un hors-bord à Grand-Baie et naviguent vers La Réunion. Le bateau subit des avaries et est incendié pour ne pas laisser de traces. Ils reviennent à Maurice avec 500 kg de cannabis débarqués à Tamarin.

Janvier 2025

Le 9 janvier 2025, Jean Vincent De Paul Charles D'Ame Rigobert, alias Saimon Rasta, est arrêté à Goodlands. Il était recherché dans le cadre d'une saisie de cannabis d'une valeur estimée à Rs 300 millions. Il est impliqué dans l'importation de cannabis de La Réunion

Mars 2025 - Le cas de 2023 refait surface

Le 21 mars 2025, Benjamin Leu est condamné à La Réunion pour tentative d'exportation et transport de stupéfiants. Il est ensuite ramené à Maurice et inculpé pour «conspiracy to import drugs». Il a avoué recruter le skippeur et organiser la liaison avec les convoyeurs réunionnais, confirmant l'existence d'un réseau actif entre La Réunion et Maurice.

Avril 2025 - Saisie de 147 kg à Sainte-Suzanne

Le 3 avril 2025, deux suspects sont arrêtés en flagrant délit avec 147 kg de zamal. C'est la troisième saisie majeure en quelques mois. Le réseau basé sur les vols de bateaux est enfin dévoilé. Bertrand de Boisvilliers, directeur de cabinet à Sainte-Suzanne, a été arrêté à La Réunion avec 147 kg de cannabis à bord de son bateau L'Abyss. Il a reconnu son rôle dans ce trafic vers Maurice. Trois complices ont également été interpellés.

Mai 2025 - Arrestations en série

L'enquête sur les vols de bateaux dans le Nord de Maurice a conduit au démantèlement d'un réseau de trafic de cannabis vers La Réunion. Le 18 avril 2025, Danilo Carpen est arrêté et révèle une expédition clandestine datant de 2024. Son interrogatoire permet d'identifier d'autres suspects, dont Joël Mourgen et Mervin Milazar, arrêtés les 6 et 7 mai 2025. Cinq autres individus sont interpellés la même semaine. Le groupe utilisait des bateaux volés pour transporter près de 500 kg de cannabis, d'une valeur estimée à plus de Rs 60 millions. L'affaire relie ces trafics à plus de 40 vols de bateaux depuis 2024, et d'autres arrestations sont attendues.

Septembre 2025 - Le cas Chris V.

Le 5 septembre 2025, l'ADSU de Trou-aux-Biches saisit du cannabis et de la drogue synthétique pour une valeur estimée à Rs 50 400 et arrête Christopher Emilien, 33 ans, habitant de Batterie-Cassée. Le suspect avait tenté de fuir en abandonnant un sac contenant 128 feuilles d'aluminium et 120 sachets de substances suspectes.

Novembre-Décembre 2025

Le 30 novembre, deux Mauriciens ont été arrêtés à Saint-André (La Réunion). Deeyananden Iyasamy et Bahdradev Bissonauth, sont arrêtés avec 48kg d'herbe conditionnée pour Maurice. (Lire ci-dessus).