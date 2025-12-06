Ile Maurice: Xavion enfin

L'épreuve phare de cette 14e journée a souri à Xavion, dont la dernière victoire datait de novembre 2023. Le coursier de l'écurie Paul Foo Kune a suivi en bonne position tout au long du parcours avant de se rapprocher aux alentours des 400m. En ligne droite, il a déployé une belle accélération pour filer vers la victoire et devancer le favori Zoomie.

Un joli doublé pour l'entraîneur Vicky Ruhee. De retour en selle après sa suspension, le jockey brésilien Ivaldo Santana a débuté le 14e acte en menant Mystic Majesty (1re course) à bon port et le valeureux Free To Win dans la 6e course.

Un beau triplé pour la plus ancienne écurie du turf. Comme attendu, Crescent a réalisé la passe de quatre dans la 2e course. River Hawk a enchaîné dans l'épreuve suivante sous la selle de l'apprenti-jockey Nirvan Nastili avant le triomphe de Monumental (Chisty) dans la 7e course.

Quant à la jeune écurie Arveen Nagadoo, elle a été au rendez-vous avec la victoire de Catcha Dragon dans la 4e course. L'écurie Vincent Allet a brillé lors de cette journée avec le hongre alezan Grand Vision dans la 5e course.

L'écurie Samraj Mahadia a pu compter sur Transonic, qui a remporté la 9e course de bout en bout. Et la dernière épreuve a vu la victoire tant attendue de Cider House Rules de l'écurie Preetam Daby, sous la selle d'Iannish Taka.