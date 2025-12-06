Ile Maurice: Réhabilitation possible même si «lakes vid»

La réponse du ministre des Arts et de la Culture pourrait être résumée par ces deux mots : «Lakes vid». C'est ce qu'a expliqué Mahen Gondeea alors qu'il était interrogé à propos de la rénovation éventuelle de Château Bénarès, une infortunée demeure familiale, qui n'a plus de château que le nom. C'était le mardi 2 décembre dernier au Parlement, lors de la séance des questions aux ministres.

Le ministre Goondeea a démarré son intervention par ces mots: «Le Château Bénarès, situé dans le district de Savanne, a été désigné site du patrimoine national, le 6 mai 2022, en raison de son importance historique.» Il incombe au conseil de district de Savanne de lancer les travaux de restauration, «sous la supervision et l'accompagnement technique du National Heritage Fund.» (NHF).

Après plusieurs visites sur place des fonctionnaires du ministère et du NHF, des conseils ont été fournis au conseil de district de Savanne.«Depuis 2023, un architecte et un ingénieur, employés par mon ministère dans le cadre du programme d'expertise, ont mené des études sur place. Un rapport préliminaire avec des recommandations, notamment celle de recruter des spécialistes expérimentés dans la restauration de bâtiments patrimoniaux, a été préparé.» Mais, «en raison de la situation économique actuelle, le projet a été mis en suspens par le conseil de district de Savanne. Le projet ayant été suspendu, aucun entrepreneur n'a été nommé. Par conséquent, aucune date de début ni d'achèvement de la rénovation n'a été fixée», a conclu Mahen Gondeea.

Sauf que le manque de fonds ne serait pas un horizon indépassable. Pas selon Arrmann Shamachurn, président de l'ONG SOS Patrimoine en péril, qui a déjà souligné plusieurs fois l'état déplorable dans lequel se trouve ce site classé patrimoine national, avant même qu'il ne soit inscrit sur la liste officielle. «Tout dépend du projet que l'on souhaite mettre en place sur ce site. Une fois qu'on a du concret, un projet bien ficelé, il sera possible d'intéresser des bailleurs de fonds, qui y trouveront aussi leur compte. C'est toute l'approche de la rénovation qu'il faut revoir. Pas seulement pour Château Bénarès mais aussi pour d'autres sites. Sinon, on tourne en rond», affirme-t-il.

Question budget, autour de 2015 - cela fait dix ans déjà - une estimation préliminaire du coût de la rénovation «avoisinait le Rs 7 millions», rappelle le défenseur du patrimoine. Dès cette époque, il était apparu que «le conseil de district n'a pas les compétences ni les fonds requis» pour mener à bien cette rénovation. Si la réponse donnée mardi indique que le NHF a accompagné le conseil de district sur ce dossier, selon le responsable de SOS Patrimoine en péril, cette autorité régionale aurait «depuis longtemps demandé au ministère de prendre le projet à sa charge».

Arrmann Shamachurn se réfère à la section 14 du NHF Act, qui traite de l'entretien du patrimoine national. La clause 14(3) dit que «Where the Board is satisfied that the owner of a national heritage is unable to maintain the national heritage, the Board may provide assistance to that owner, in such manner as it deems appropriate». Si le conseil de district est dans l'incapacité de gérer ce patrimoine, le responsable de SOSPatrimoine propose que la gestion soit transférée à un autre organisme, voire à un autre ministère ou corps parapublic. «Ce site, qui a déjà servi d'école primaire, pourrait devenir un bureau de poste, par exemple. Cela serait utile aux habitants».

Des villageois qui depuis le temps, doivent cohabiter avec un site à l'abandon dans leur environnement immédiat. Ce qui agit sur l'ambiance de ce petit village.

Après le cyclone Batsirai

Alors que le site était déjà à l'état d'abandon, le Château Bénarès avait été durement touché par le cyclone Batsirai, en février 2022.

SOS Patrimoine en péril a mené une étude sur le Château Bénarès, à la fois pour en connaître l'histoire et afin de consulter la population locale sur ce qu'elle souhaite voir dans ce bâtiment datant du XIXe siècle. «Connaître les souhaits des habitants fait partie des normes internationales de la sauvegarde du patrimoine.»

Les villageois veulent voir le Château Bénarès réhabilité en centre polyvalent. «Décider de l'orientation d'un site ne peut se faire au petit bonheur. La vocation commerciale ne respecte pas les voeux de la majorité des habitants de Château Bénarès.»