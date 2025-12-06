Sénégal: Le pays ne sera pas au mondial pour faire de la figuration (FSF)

Dakar — Le Sénégal ne compte pas participer pas à la Coupe du monde 2026 pour faire de la figuration, mais pour affirmer son statut de puissance du football africain et mondial, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"Le Sénégal ne va pas à cette Coupe du monde pour faire de la figuration. Nous y allons avec le statut que nous avons conquis sur le terrain : celui d'une puissance du football africain et mondial, a notamment affirmé Abdoulaye Fall.

Sa réaction fait suite au tirage au sort du mondial 2026 intervenu la veille et plaçant les Lions dans le groupe I, considéré comme relevé par des observateurs, aux côtés de la France, de la Norvège et d'un barragiste issu du trio Bolivie-Irak-Suriname.

Dans une déclaration dont une copie a été transmise à l'APS, il a indiqué que le pays dispose de talents, de l'expérience et l'encadrement technique pour sortir de ce groupe et aller loin dans la compétition".

Ne pas focaliser toute l'attention sur la France

Le président de la FSF a toutefois qualifié le groupe du Sénégal de " prestige et de défi", parlant d'un "groupe à la mesure de nos ambitions".

Comme en 2002, les Lions vont affronter les Bleus pour leur premier match. La bande à El Hadj Ousseynou Diouf avait battu la France, grâce à un but du défunt Pape Bouba Diop.

" Ce sera un match de gala, une fête du football, mais surtout une bataille tactique et physique de haut niveau entre deux grandes nations de football", a tranché le président de la FSF.

Il a toutefois averti les protégés de Pape Thiaw de ne pas commettre l'erreur de "focaliser toute leur attention sur un seul adversaire, la France.

" La Norvège est une nation européenne en pleine ascension, dotée de talents individuels de classe mondiale et d'une rigueur collective redoutable. C'est un adversaire que nous prendrons avec le plus grand sérieux, a-t-il fait observer.

Evoquant le Vainqueur des playoffs, troisième adversaire des Lions dans le groupe I, M. Fall a estimé "qu'aucune équipe n'arrive en phase finale de Coupe du monde par hasard", appelant à la même "vigilance".