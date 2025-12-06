Sénégal: Mondial 2026 - Le pays peut confirmer sa solidité face aux grands d'Europe

Dakar — Nation de football en pleine ascension, le Sénégal pourrait profiter de sa participation à la Coupe du monde 2026 pour confirmer sa solidité face aux équipes européennes.

A l'issue du tirage de la Coupe 2026 tenu vendredi aux Etats unis, le Sénégal a hérité du groupe I avec la France, la Norvège en plus d'une équipe qui va se qualifier à la fin d'un tournoi intercontinental prévu entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak.

De la victoire historique contre la France, lors de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, aux récents succès contre l'Angleterre, les Lions confirment leur place dans l'élite mondiale du football.

Le Sénégal a fait match nul (1-1) contre l'Irlande, puis s'est brillamment imposé (3-1) contre l'Angleterre, lors de deux rencontres amicales disputées respectivement à Dublin et Nottingham, les 6 et 10 juin 2025.

En retrouvant la France en phase de poule de la Coupe du monde 2026, le Sénégal affrontera un adversaire dans un match aux allures de revanche.

Le 31 mai 2002 à Séoul, le Sénégal, pour sa première Coupe du monde, affrontait la France, championne du monde et championne d'Europe en titre, en match d'ouverture.

Le Sénégal brille face à de grandes nations du football mondial

Les Sénégalais ont créé la surprise et la sensation en s'imposant, 1-0. Le seul but du match étant marqué par Papa Bouba Diop à la 30e minute, sur une passe décisive d'El Hadji Diouf. Cette victoire historique a marqué l'entrée triomphale du Sénégal sur la scène mondiale du ballon rond. Les Lions, alors dirigés par le technicien français Bruno Metsu, ont ensuite réalisé un parcours remarquable en atteignant les quarts de finale, avant d'être éliminés par la Turquie après un but en or.

Le Sénégal avait auparavant fait un match nul impressionnant contre l'Uruguay (3-3) et le Danemark (1-1), avec qui il partageait la poule A.

Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Sénégalais vont éliminer la Suède (2-1), dans les prolongations. La première et unique confrontation entre les deux nations, à ce jour.

Le football sénégalais a connu d'autres succès face aux nations européennes. Les Lions ont par exemple dominé (2-0) la Grèce en match amical, le 3 mars 2010 à Vólos (Grèce). Le Kosovo (3-1), en mai 2014, la Norvège (2-1), en mars 2006 en amical, la Pologne (2-1), en match de poule de la Coupe du monde 2018, ont également connu des revers contre le Sénégal. Contre le Luxembourg, le 31 mai 2018, et la Bosnie-Herzégovine, en match amical au Havre (France), le 27 mars 2018, le Sénégal n'a pu faire que des matchs nuls et vierges.

En revanche, il a connu moins de réussite pour ses premières et uniques rencontres contre les Pays-Bas (0-2), en phase de poules de la Coupe du monde 2022, et la Croatie (1-2), en amical, à Osijek, le 8 juin 2022.

Le Sénégal malmène presque les Sud-Américains

Avant sa défaite contre le Brésil le 15 novembre dernier à Londres en amical (0-2), le Sénégal avait accumulé de belles performances face aux pays d'Amérique latine.

Il avait notamment obtenu une victoire de prestige devant cette même équipe du Brésil, 4-2, lors d'un match amical international joué au stade José Alvalade de Lisbonne (Portugal) le 23 juin 2023, devenant ainsi le premier pays africain à réussir un score aussi fleuve contre l'équipe auriverde, cinq fois championne du monde.

En battant le Brésil, le Sénégal est également devenu le troisième pays africain à réussir cet exploit historique, après le Cameroun et le Maroc.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en match amical le 10 octobre 2019 à Singapour. Les Lions avaient tenu en échec la Seleção (1-1), sur un but de Sadio Mané.

Ils se sont aussi illustrés face à d'autres pays d'Amérique du Sud, comme pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, lors de laquelle ils étaient venus à bout de l'Équateur (2-1) en phase de poules. Ils les avaient déjà dominés, en amical en 2002 (1-0), puis lors d'un tournoi amical en 2005 (2-1).

Le Sénégal a aussi pris le dessus sur la Bolivie, une équipe qu'il pourrait retrouver au Mondial 2026, deux fois en amical, le 27 mars 2002 à Dakar (2-1), et le 24 septembre 2022 (2-0) à Orléans (France).

En revanche, les oppositions contre la Colombie ont été moins fructueuses, avec deux défaites et un match nul.

Bilan contrasté contre des pays asiatiques

Face aux pays asiatiques et aux grandes nations africaines, le bilan est plus contrasté, le Sénégal restant invaincu en quatre confrontations contre le Japon, avec deux victoires et deux matchs nuls.

En sept confrontations face à la Corée du Sud, les Lions enregistrent un bilan positif de quatre victoires, deux matchs nuls et une défaite. Contre la Chine, le Sénégal a subi une défaite (2-5) et un match nul (0-0).

Ils ont battu le Qatar (3-1), en match de poule de la Coupe du monde 2022 à Doha.

Le football sénégalais a aussi connu deux revers contre l'Arabie saoudite sur le même score (3-2), lors de matchs amicaux disputés en septembre 1998 et mai 2002.

Le Sénégal, parfois en difficulté face aux géants africains

Contre le Nigeria, le Sénégal a disputé 22 rencontres, enregistrant 6 victoires, 6 matchs nuls et 10 défaites. Il n'a en revanche concédé qu'une seule défaite en 9 confrontations contre l'Afrique du Sud, pour 4 victoires et 4 matchs nuls.

L'Algérie et la Côte d'Ivoire restent aussi des bêtes noires du Sénégal. En 23 matchs, les Lions se sont inclinés à 13 reprises contre les Fennecs. Ils comptent seulement quatre victoires et six match nuls contre cette équipe nord africaine.

En 25 rencontres contre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, le Sénégal a connu 16 revers et six matchs nuls.

Face à l'Égypte, septuple championne d'Afrique, le Sénégal totalise six victoires en 15 rencontres, deux nuls et sept défaites.

Contre la championne d'Afrique 2004, la Tunisie, les deux équipes se sont affrontées à 21 reprises, avec 5 victoires sénégalaises, sept matchs nuls et 9 défaites.

Le Maroc, champion d'Afrique 1968, a battu le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations de 2022, à 14 reprises. Contre les Lions de l'Atlas, les Lions de la Téranga ont gagné à six reprises et fait six matchs nuls.