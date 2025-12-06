Afrique de l'Ouest: ECOFEST - Une clôture haut en couleurs célébrant la diversité culturelle

Dakar — Le Théâtre national Daniel-Sorano a accueilli vendredi la cérémonie de clôture du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST), marquée par des prestations musicales et chorégraphiques mettant en valeur la diversité culturelle de la sous-région.

Les frères Guissé ont ouvert les festivités avec un set acoustique chaleureux, revisitant leurs plus grands succès, au grand bonheur d'un public visiblement nostalgique. Leur performance a installé une ambiance intimiste avant que la scène ne s'anime davantage.

Le Ballet national du Théâtre national Daniel-Sorano a ensuite pris possession de la salle, enflammant l'assistance par des pas de danse cadencés et la puissance des tambours.

Leur prestation a été suivie par celle du Ballet national de la Guinée-Bissau, qui a offert un tableau artistique d'une énergie similaire, révélant les affinités culturelles entre les peuples sénégalais et guinéen.

Les percussions des enfants du Grand Tambour Major, feu Doudou Ndiaye Coumba Rose, ont également retenti, rappelant l'héritage bien gardé d'un maître de la tradition rythmique sénégalaise.

Le groupe de rap Bideew Bu Bess a, quant à lui, fait vibrer la salle en interprétant son nouveau titre "Séné-Guinée", un morceau mêlant Afrobeat et sonorités sénégalaises qui a entraîné sur la piste toutes les délégations présentes.

La soirée s'est poursuivie avec un spectacle multidisciplinaire, mêlant danse et musique, offrant au public un aperçu des multiples facettes de la culture sénégalaise à travers une revue artistique représentant les quatorze régions du pays.

La cérémonie de clôture a été également une occasion pour confirmer la vocation de l'ECOFEST, allant dans le sens de célébrer la richesse culturelle ouest-africaine et renforcer les liens entre les peuples.