Sénégal: Culture - Amadou Bâ met en avant les 'ponts' créés par l'Ecofest

6 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, s'est félicité, vendredi, des ponts du dialogue interculturel jetés par les participants à la première édition du festival Ouest-africain des arts et de la culture (Ecofest), dans un monde de plus en plus marqué par la méfiance et la peur de l'autre.

"Pendant une semaine, vous avez apporté la plus belle des réponses, face au discours de division, vous avez répondu par la fusion des rites, face au mur de la méfiance, vous avez apposé les ponts du dialogue interculturel", s'est réjoui le ministre lors de la clôture de la première édition du festival Ouest-africain des arts et de la culture, qui a débuté dimanche dans la capitale sénégalaise.

"Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?", était le thème de cette rencontre à l'initiative de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA).

Amadou Bâ s'est également réjoui de la manière dont les festivaliers ont célébré la richesse de la diversité Ouest-africaine, face à la tentation de refus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Vous avez prouvé que la culture n'est pas un simple divertissement, elle est une force politique, une force de résilience, de réconciliation (...) ", a-t-il martelé.

De son point de vue, cet évènement rappelle, que la région ouest-africaine, "n'est pas qu'un espace de circulation de biens et de personnes, mais demeure plutôt une terre de grande humanité et de grande musicalité".

Le plus grand trésor de l'Afrique de l'Ouest ne demeure pas seulement dans son sous-sol, mais aussi, dans son "âme, ses comptes, ses épopées, ses savoir-faire ancestraux, et ses sites historiques" a aussi fait valoir Amadou Bâ.

Dans cette perspective, a-t-elle poursuivi, "notre patrimoine ne survivra pas si nos États ne s'engagent pas à le protéger et à le subventionner substantiellement. Sa mise en économie actuelle sans discernement pourrait lui être fatale".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.