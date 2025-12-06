Sénégal: Culture - Amadou Bâ met en avant les 'ponts' créés par l'Ecofest

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, s'est félicité, vendredi, des ponts du dialogue interculturel jetés par les participants à la première édition du festival Ouest-africain des arts et de la culture (Ecofest), dans un monde de plus en plus marqué par la méfiance et la peur de l'autre.

"Pendant une semaine, vous avez apporté la plus belle des réponses, face au discours de division, vous avez répondu par la fusion des rites, face au mur de la méfiance, vous avez apposé les ponts du dialogue interculturel", s'est réjoui le ministre lors de la clôture de la première édition du festival Ouest-africain des arts et de la culture, qui a débuté dimanche dans la capitale sénégalaise.

"Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?", était le thème de cette rencontre à l'initiative de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA).

Amadou Bâ s'est également réjoui de la manière dont les festivaliers ont célébré la richesse de la diversité Ouest-africaine, face à la tentation de refus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Vous avez prouvé que la culture n'est pas un simple divertissement, elle est une force politique, une force de résilience, de réconciliation (...) ", a-t-il martelé.

De son point de vue, cet évènement rappelle, que la région ouest-africaine, "n'est pas qu'un espace de circulation de biens et de personnes, mais demeure plutôt une terre de grande humanité et de grande musicalité".

Le plus grand trésor de l'Afrique de l'Ouest ne demeure pas seulement dans son sous-sol, mais aussi, dans son "âme, ses comptes, ses épopées, ses savoir-faire ancestraux, et ses sites historiques" a aussi fait valoir Amadou Bâ.

Dans cette perspective, a-t-elle poursuivi, "notre patrimoine ne survivra pas si nos États ne s'engagent pas à le protéger et à le subventionner substantiellement. Sa mise en économie actuelle sans discernement pourrait lui être fatale".