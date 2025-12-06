Sénégal: JOJ 2026 - Khady Diene Gaye rassure sur les délais de livraison des chantiers

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diene Gaye, a affirmé jeudi que toutes les entreprises engagées dans les chantiers prioritaires liés aux sites de compétition et aux espaces d'hébergement des Jeux olympiques de la jeunesse ont réitéré leur volonté de respecter les délais de livraison, insistant sur l'importance de préserver "l'honorabilité et l'image du pays".

Devant les députés lors du vote du budget de son département arrêté à un plus de 39 milliards de francs CFA, elle a aussi assuré que les travaux ont connu une nette accélération après le conseil interministériel d'octobre 2024.

Khady Diène Gaye a indiqué par exemple que le stade Iba Mar Diop a enregistré une progression significative en fin d'année 2024, avec une livraison des infrastructures de compétition attendue en mars 2026, et l'achèvement complet du complexe prévu pour avril 2026, soit quelques mois avant l'ouverture des JOJ, a-t-elle assuré aux parlementaires.

Concernant la Maison du cuir, destinée au recasement des artisans sur le même site, Khady Diène Gaye a précisé qu'elle ne sera pas livrée en même temps que les installations sportives, mais qu'elle le sera avant le début des Jeux.

La ministre a reconnu que le village olympique constitue un "point critique", tout en se voulant rassurante : "Les travaux avancent de façon très notoire", a-t-elle affirmé, assurant que la livraison interviendra également en mars 2026.

Elle a souligné que les installations sportives de l'Université Ahmadou Mokhtar Mbow seront mobilisées comme terrains d'entraînement.

Réaffirmant l'engagement du gouvernement, Khady Diene Gaye a estimé que "le Sénégal doit impérativement disposer d'infrastructures sportives de haut niveau pour accueillir des événements majeurs", notamment la CAN, la Coupe d'Afrique de basketball, ou encore les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) que le pays s'apprête à organiser.