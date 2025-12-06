Afrique: WBLA - L'ASC Ville de Dakar gagne devant un adversaire rwandais (78-71)

Dakar — L'équipe féminine de l'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD) a signé sa première victoire en battant (78-51 ) l'Armée patriotique du Rwanda(APR) samedi au Caire en match comptant pour la première journée de la poule C de la Women Basketball League Africa (WBLA).

Les championnes du Sénégal prennent leur revanche sur les rwandaises qui les avaient battues lors du match de classement l'année dernière à Dakar lors de l'édition 2024.

Les filles de l'entraîneur Moustapha Gueye vont tenter de décrocher une deuxième victoire en défiant la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de la République démocratique du Congo.

L'équipe de la CNSS a largement dominé (66-42) les Bravehearts du Malawi .

Les Mozambicaines de Ferroviário de Maputo sont les championnes en titre du WBLA.

La capitale égyptienne accueille, depuis vendredi jusqu'au 17 décembre 2025, la Women Basketball League Africa.

Les équipes sont réparties en trois groupes. Les deux premières de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures troisièmes ayant la meilleure différence de points, se qualifieront pour les phases éliminatoires.

Les équipes éliminées vont disputer des matchs de classement.