Sénégal: Un budget de près de 8 milliards FCFA accordé au ministère de la Microfinance pour l'exercice 2026

6 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale a adopté, samedi, le projet de budget 2026 du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire arrêté à la somme de 7 milliards 727 millions 939 mille 616 de francs CFA.

Ce projet de budget défendu par Alioune Dione est structuré en quatre programmes portant notamment sur le pilotage, le renforcement de la microfinance et le développement de l'Économie sociale et solidaire.

Devant les interpellations de certains députés appelant à augmenter le budget du ministère en charge de la Microfinance, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba a plaidé pour plus d'accès des institutions de la microfinance au guichet de financement de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

"La solution que nous envisageons en tant que représentant au Conseil des ministres de l'UEMOA, c'est de faire un plaidoyer avec insistance pour que les institutions de microfinance, du moins les plus grandes, puissent avoir accès au guichet de financement de la banque centrale", a-t-il déclaré lors de la plénière précédant le vote.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a présenté cet accès au guichet de la BECEAO comme "la solution durable, sans quoi, a-t-il martelé, "les institutions de microfinance ne pourront pas vendre à un taux faible".

"Au-delà des efforts du ministère, ce sont des banques qui prêtent leur argent à ces institutions de microfinance qui ne peuvent pas, à leur tour prêter à perte", a-t-il soutenu.

Cheikh Diba a toutefois invité les institutions de microfinance à "se conformer aux normes et aux standards de gouvernance.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.