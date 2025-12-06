Afrique de l'Ouest: L'Etat du Sénégal et la BOAD procèdent à une évaluation positive et fixent des pistes d'amélioration

6 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération annonce avoir reçu une délégation de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), en marge de la revue du portefeuille des projets financés au Sénégal du 1eᣴ au 5 décembre.

Selon un communiqué conjoint transmis, samedi, à l'APS, la rencontre a permis "d'identifier plusieurs goulots d'étranglement et de formuler des recommandations" en vue d'améliorer l'exécution des projets.

La même source se félicite par ailleurs de "l'avancement satisfaisant" des opérations en cours et indique "l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération", en cohérence avec l'Agenda national de transformation systémique du Sénégal.

