Sénégal: Diourbel - Des établissements scolaires équipés en risographes et ventilateurs par le Conseil départemental

Diourbel — Le président du conseil départemental de Diourbel (centre), Khadim Gueye, a procédé samedi à la remise d'un lot de machines risographes, de ventilateurs et de rames de papier à sept collèges et lycées de la circonscription, en vue d'améliorer les conditions d'étude des élèves et de travail du personnel enseignant.

Ce premier lot est composé de sept machines risographes et de 70 ventilateurs, soit dix unités par établissement bénéficiaire, a précisé M. Gueye.

"Au total, quinze machines risographes seront distribuées au cours de cette année. Des missions sont également déployées pour assurer la remise du matériel aux établissements en milieu rural", a-t-il déclaré.

Le conseil départemental a également mis à la disposition des écoles bénéficiaires des rames de papier, a signalé Khadim Gueye.

Par ailleurs, l'Inspection d'académie et l'Inspection de l'éducation et de la formation de Diourbel ont chacune reçu deux ventilateurs de bureau ainsi qu'une imprimante multifonctions.

Par ailleurs le président du Conseil départemental de Diourbel a annoncé la réfection en cours du laboratoire du lycée d'enseignement général de Ndayane, fermé pour des raisons de sécurité.

"Nous venons également de démarrer la remise d'un premier lot de plus de 350 tables-bancs à 12 collèges et lycées pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves", a-t-il indiqué

Il a rappelé que 75 % du budget du Conseil départemental est consacré aux secteurs de l'éducation et de la santé, tout en déplorant la "modicité des ressources allouées à la collectivité, au regard des nombreux défis à relever" dans le département.

De son côté, le président du collectif des chefs d'établissements du département de Diourbel, Bassirou Faye, a salué "l'engagement" du conseil départemental en faveur du secteur éducatif, estimant qu'il contribue au bon déroulement des enseignements-apprentissages.

Il a toutefois signalé l'absence d'eau potable, d'électricité et le défaut de toilettes dans certains établissements, notamment dans les nouvelles écoles, appelant à une prise en compte de ces besoins dans le prochain budget pour améliorer les conditions de travail et d'étude des enseignants et des élèves.