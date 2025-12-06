Sénégal: 162 apprenants de Gëstu School de Rufisque célébrés pour leurs bons résultats

6 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mohamed DIENE

En guise de cadeau de Noël, l'administration de l'établissement privé Gëstu School a fêté ce samedi, au Centre régional de formation des personnels de l'Éducation (CRFPE) de Dakar, ses meilleurs élèves. L'objectif est de susciter l'émulation chez les apprenants.

Élèves, enseignants, parents et membres de l'administration sont venus nombreux pour communiquer et célébrer le travail et l'excellence. Pour la 5e édition, 162 élèves, ceux qui se sont le plus distingués en classes, des niveaux allant du CI à la Première, ont été récompensés. Selon Aliou Dièye, directeur pédagogique à l'élémentaire et coordonnateur du groupe scolaire, parmi ces lauréats figurent les élèves qui ont remporté des concours au sein de l'école en mathématiques, en production écrite, en lecture et en dessin.

L'objectif de cette remise de prix, initiée depuis 2017-2018, est, d'après M. Dièye, de stimuler l'émulation chez les apprenants. « C'est une sorte de motivation pour inviter les apprenants à redoubler d'efforts afin qu'ils puissent faire autant ou sinon plus que leurs devanciers », affirme-t-il.

Par rapport aux exigences de performance et d'excellence, le coordonnateur du groupe scolaire souligne les bons résultats réalisés par l'établissement aussi bien dans les examens que les concours. « Ces 5 dernières années, on a eu au moins 13 élèves admis au Prytanée militaire de Saint-Louis et au moins 6 élèves admis à l'École Mariama Bâ de Gorée », se félicite-t-il, tout en soulignant la distinction de leurs élèves de niveau troisième qui s'illustrent dans certains concours.

Ramatoulaye Licka Mbodji, élève en classe de Première S1, primée, se montre reconnaissante envers ses parents et l'école pour les enseignements de qualité. S'adressant à ses camarades, elle indique qu'il n'y a pas de secret pour exceller en classe. Selon elle, il faut juste travailler. « Tout peut s'acquérir à force de travailler dur », déclare-t-elle.

La cérémonie a été parrainée par le professeur Momar Marigo. Ses fils, émus et honorés par cette marque de reconnaissance, ont tenu à réaffirmer leur reconnaissance et gratitude envers l'établissement.

