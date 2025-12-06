Sénégal: JOJ 2026 - La caravane Diambar 2026 invite les jeunes de Sédhiou à s'engager comme volontaires

La caravane de Diambar 2026, le programme volontaire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), a franchi ce week-end l'étape de Sédhiou. Une semi-remorque aménagée a parcouru les artères de la commune de Sédhiou, sensibilisant la jeunesse sur l'importance de s'engager comme volontaire lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2026.

« Nous sommes à Sédhiou dans le cadre de Diambar 2026. L'idée, c'est d'offrir une opportunité aux jeunes afin qu'ils s'inscrivent pour devenir des volontaires lors des Jeux olympiques de la jeunesse », s'est exprimée Aïssatou Alassane Diédhiou, coordonnatrice du programme des volontaires au comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse.

Les volontaires auront la charge d'apporter leur appui pour l'hébergement, la restauration, entre autres secteurs d'activité, lors des Jeux olympiques. D'après Aïssatou Alassane Diédhiou, pour être volontaire, il faut avoir au moins 18 ans et au plus 70. « L'essentiel est d'avoir la volonté », a dit la coordinatrice. Le recrutement de 6 000 volontaires est prévu pour les Jeux olympiques de la jeunesse. « Ils seront ciblés partout sur le territoire national et à l'extérieur », a-t-elle assuré. Une plateforme est déjà créée. La caravane s'engage à partager le lien avec les jeunes dans tout son parcours. Les candidats pourront s'inscrire jusqu'au 30 avril 2026. La caravane a déjà effectué le parcours des départements de Kolda et Vélingara. Après cette étape de Sédhiou, elle devra se rendre à Ziguinchor.