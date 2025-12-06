Sénégal: Villes hôtes - Mondial 2026 - Le tirage offre plusieurs atouts logistiques aux Lions

Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du monde 2026 de football aux Etats- Unis, Canada et Mexique. Ce samedi, la FIFA a dévoilé le calendrier et les villes des rencontres.

Placés dans le groupe I, les Lions affronteront la France, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage intercontinental 2 opposant la Bolivie, le Suriname et l'Irak. Une poule relevée, mais accompagnée d'un avantage important : un programme qui réduit au maximum les déplacements.

La FIFA a dévoilé le calendrier : le Sénégal débutera face à la France le 16 juin à New York, enchaînera contre le barragiste le 22 juin à Philadelphie, avant de terminer la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à Boston. Si les Lions terminent premiers, ils resteront sur la côte Est pour le début des matches à élimination directe, sans grands trajets supplémentaires.

Ce groupe I est considéré comme le plus avantageux sur le plan logistique de toute la compétition. Les villes hôtes -- New York, Boston, Toronto et Philadelphie -- sont proches les unes des autres, permettant même de voyager en bus pour certains déplacements. Dans un tournoi élargi à 48 équipes où les rencontres s'enchaînent tous les 3 ou 4 jours, limiter les vols et les changements de fuseau horaire représente un gain de temps: moins de fatigue, meilleure récupération et stabilité dans l'organisation.

Sur le plan sportif, la tâche s'annonce exigeante face aux Bleus et à une Norvège emmenée par des individualités de haut niveau. Mais les conditions de voyage et d'hébergement offrent au Sénégal un cadre idéal pour performer dès le premier tour et viser sereinement une place en seizièmes de finale. Aux hommes de Pape Thiaw de transformer cet avantage logistique en opportunité pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais.