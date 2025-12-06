Congo-Kinshasa: Au moins 7000 enfants vaccinés contre la rougeole à Masisi

Environ 7000 enfants ont été vaccinés contre la rougeole dans l'aire de santé de Ngungu, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).

« Grâce à l'aide du Gouvernement, nous avons reçu les kits, nous avons reçu les vaccins, et nous avons vacciné presque toute la population cible. Pour l'aire de santé de Ngungu, nous avons vacciné à 126 % selon les cibles attendues. Les aires de santé environnantes ont aussi vacciné à plus de 100 % », a détaillé samedi 6 décembre, Dr Jeannot Migisha, médecin responsable du centre de santé de référence de Ngungu.

La vaccination s'est passée, malgré quelques défis rencontrés :

Réception tardive des vaccins

impratiquabilité des routes

Insécurité

Il s'est félicité de la mobilisation de tous les acteurs, appelant à une même mobilisation contre les autres épidémies, notamment la polio et le choléra:

"Le défi reste énorme, parce qu'à part la rougeole, il y a la polio qui existe encore, il y a la paralysie flasque aiguë qui existe encore, il y a des cas de choléra qui existent encore. Donc, nous pensons toujours et nous tendons la main au Gouvernement afin que tous les enfants soient vaccinés".

Pour de nombreux acteurs sanitaires, cette épidémie résulte directement du conflit armé. Les déplacements massifs ont interrompu la vaccination de routine, laissant des milliers d'enfants vulnérables. Le conflit a aussi détruit les infrastructures, notamment la chaîne de froid dans de nombreux centres de santé, compliquant la conservation et la distribution des vaccins essentiels.