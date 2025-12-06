Congo-Kinshasa: La MONUSCO transfère sa base militaire de Mahagi aux FARDC

6 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La MONUSCO a transféré jeudi 4 décembre sa base militaire d'Amee, dans le territoire de Mahagi, aux FARDC.

Ce transfert est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire depuis deux ans dans cette contrée.

La population demande à l'armée congolaise de préserver les acquis de paix obtenus durant ces cinq dernières années grâce à la présence des casques bleus, notamment le retour de déplacés et la relance des activités socio-économiques.

Installée depuis 2020, la base militaire de la MONUSCO à Amee, située à une centaine de kilomètres au nord de Bunia, a contribué au retour progressif de la sécurité dans les territoires de Mahagi et de Djugu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grâce à la présence des casques bleus, de nombreux habitants ayant fui les atrocités des groupes armés, notamment CODECO, ont pu regagner leurs villages d'origine. Les enfants, longtemps privés d'école, ont repris le chemin des classes.

Les marchés communautaires et les activités agricoles, sanitaires et économiques ont également retrouvé leur rythme normal, témoigne Pachuto Marie Stella, directrice d'une école primaire proche de la base.

Parmi les autres acquis salués par la population figurent la cohabitation pacifique entre les communautés locales, la mise en place de mécanismes de résolution des conflits ainsi que la création de structures locales de paix.

Pour le président territorial des jeunes, Christian Ngabu, les FARDC qui ont reçu de nouveaux équipements, doivent poursuivre le travail amorcé par la MONUSCO. C'est notamment 30 tentes et 15 projecteurs de sécurité périmétrique.

Cependant, certains habitants expriment des inquiétudes après le retrait de la MONUSCO, en raison des menaces persistantes de groupes armés encore actifs dans cette entité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.