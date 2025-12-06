Congo-Kinshasa: La MONUSCO transfère sa base militaire de Mahagi aux FARDC

La MONUSCO a transféré jeudi 4 décembre sa base militaire d'Amee, dans le territoire de Mahagi, aux FARDC.

Ce transfert est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire depuis deux ans dans cette contrée.

La population demande à l'armée congolaise de préserver les acquis de paix obtenus durant ces cinq dernières années grâce à la présence des casques bleus, notamment le retour de déplacés et la relance des activités socio-économiques.

Installée depuis 2020, la base militaire de la MONUSCO à Amee, située à une centaine de kilomètres au nord de Bunia, a contribué au retour progressif de la sécurité dans les territoires de Mahagi et de Djugu.

Grâce à la présence des casques bleus, de nombreux habitants ayant fui les atrocités des groupes armés, notamment CODECO, ont pu regagner leurs villages d'origine. Les enfants, longtemps privés d'école, ont repris le chemin des classes.

Les marchés communautaires et les activités agricoles, sanitaires et économiques ont également retrouvé leur rythme normal, témoigne Pachuto Marie Stella, directrice d'une école primaire proche de la base.

Parmi les autres acquis salués par la population figurent la cohabitation pacifique entre les communautés locales, la mise en place de mécanismes de résolution des conflits ainsi que la création de structures locales de paix.

Pour le président territorial des jeunes, Christian Ngabu, les FARDC qui ont reçu de nouveaux équipements, doivent poursuivre le travail amorcé par la MONUSCO. C'est notamment 30 tentes et 15 projecteurs de sécurité périmétrique.

Cependant, certains habitants expriment des inquiétudes après le retrait de la MONUSCO, en raison des menaces persistantes de groupes armés encore actifs dans cette entité.