Soudan: Le Vice-Président du CST appelle à ne pas compter sur les pays étrangers dans la crise de guerre

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Malik Agar, a appelé à ne pas compter sur les pays étrangers pour se tenir au côté du Soudan dans sa crise actuelle liée à la guerre qui a duré pour plus de deux ans, soulignant que les pays agissent selon leurs intérêts et qu'il ne faut pas les classer sous quelque forme que ce soit.

Lors d'une rencontre ouverte avec les hommes de médias à Port-Soudan aujourd'hui, Agar a révélé avoir reçu plusieurs initiatives concernant l'arrêt de la guerre et qu'elles étaient en cours d'étude et de délibération afin d'y répondre conformément à la souveraineté nationale et à la sécurité nationale du pays.

Il a rassuré les citoyens en les exhortant à ne pas craindre ni se sentir découragés par le déroulement de la guerre actuelle, les appelant à aller en avant à tout prix, affirmant que la victoire serait finalement au profit du Soudan et de la justice.

Agar a souligné l'importance pour les médias de remplir leur devoir national avec crédibilité, sans recourir à des mensonges qui, selon lui, détruisent les valeurs humaines. Il a appelé les médias à exhorter les dirigeants du pays à gérer la bataille avec transparence et clarté, à éviter les querelles et les disputes entre eux, à mobiliser le peuple pour se tenir au côté du leadership afin de remporter la victoire et d'établir l'État Soudanais et pour un Soudan d'après-guerre d'après-guerre fondé sur l'égalité et la justice, loin de toute polarisation politique.

Agar a souligné la nécessité de réduire le conflit entre les forces politiques du pays, et d'éviter les différends, appelant à la loyauté pour la patrie avant tout, à renoncer au tribalisme et aux appartenances étroites, à sortir du passé pour entrer dans un nouvel avenir meilleur pour le Soudan, à ne pas revenir en arrière, à sortir de la phase d'errance et à aller en avant en profitant des erreurs du passé et en les reconnaissant.