Afrique: Ministre de l'Intérieur s'adresse á la table ronde ministérielle africaine sur les migrations

Le ministre de l'Intérieur, le lieutenant-général Babiker Samra Mustafa, a participé à la table ronde ministérielle de haut niveau organisée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le cadre de la 116e session du Conseil de l'OIM.

Cette table ronde réunissait des ministres et de hauts fonctionnaires de divers États membres.

Le ministre a exprimé la sincère gratitude du Soudan à l'OIM pour son rôle pionier et pour l'organisation de ce dialogue à un moment aussi critique.

Il a souligné que le continent africain est actuellement confronté à des complexités sans précédent en matière de migration, liées aux conflits, aux crises humanitaires et aux difficultés économiques qui ont un impact direct sur le développement et la stabilité.

Le ministre a également rappelé le rôle pionnier joué par le Soudan avant le déclenchement de la guerre par procuration qui lui est imposée, notamment dans le cadre du processus de Khartoum.

Il a souligné les efforts déployés par le Soudan pour élaborer une approche régionale des migrations fondée sur le partenariat et des voies de migration régulières, lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains, soutenir la mobilité de la main-d'oeuvre et renforcer la coopération dans le cadre des mécanismes de l'IGAD, du COMESA et de l'Union africaine.

Il a insisté sur le fait que la guerre par procuration menée par les milices terroristes au Soudan a perturbé ces efforts et engendré la plus grave crise de déplacements forcés au monde. Il est donc impératif de renforcer la solidarité régionale et internationale afin de reconstruire les capacités du Soudan et de lui permettre de retrouver son rôle de chef de file sur le continent dans la lutte contre les migrations irrégulières.

Le Ministre a présenté un panorama complet des défis sécuritaires et humanitaires engendrés par la guerre, notamment l'augmentation des risques liés aux migrations irrégulières, l'expansion des réseaux de trafic illicite de migrants et de traite des êtres humains, et le besoin croissant de protection.

Il a cité des incidents humanitaires bouleversants qui témoignent de l'ampleur de la tragédie vécue par les citoyens soudanais sur les routes migratoires.

Son Excellence a souligné les efforts considérables déployés par le Soudan malgré les circonstances difficiles. Ces efforts comprennent le renforcement du contrôle des frontières, le démantèlement des réseaux de passeurs, l'arrestation et la poursuite des auteurs de ces crimes, la réhabilitation des centres d'accueil et la reconstruction des bases de données après la destruction systématique des institutions étatiques par les milices terroristes.

Il a réaffirmé l'engagement continu du Soudan dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Le ministre a conclu son intervention en soulignant que le rétablissement de la sécurité et de la stabilité au Soudan est une condition préalable à la résolution des problématiques migratoires complexes dans la région, et que le Soudan est déterminé à collaborer avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les pays africains et les partenaires internationaux afin de promouvoir des migrations sûres et ordonnées et d'en faire un moteur de développement et de stabilité pour le continent africain.