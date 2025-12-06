Soudan: Le gouvernement de l'espoir examine les priorités de son plan annuel 2026

Port-Soudan, 6 Déc. 2025 (SUNA) - La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée à l'élaboration du plan du gouvernement de l'espoir pour 2026.

La réunion a porté sur les priorités clés du plan, qui comprennent six objectifs principaux.

Ces mesures comprennent la réalisation du redressement social et le renforcement de la cohésion sociale entre toutes les composantes de la société soudanaise, le lancement d'un dialogue soudano-soudanais et les efforts visant à encourager les forces politiques à s'engager dans un processus politique global à ce moment charnière de l'histoire du Soudan.

Parmi les autres priorités figurent la reconstruction et l'accélération des efforts pour améliorer la sécurité et les services publics dans les États touchés par la guerre, ainsi que la revitalisation de tous les secteurs productifs afin d'améliorer les indicateurs économiques aux niveaux national et régional.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a souligné l'importance de la mise en oeuvre des projets du plan 2026, qui constituent le socle du plan quinquennal 2030.

L'accent a été mis sur les projets liés aux services qui répondent directement aux préoccupations des citoyens, notamment sur les questions économiques, ainsi que sur les projets de retour volontaire, de reconstruction et de développement des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'environnement.