Soudan: Les Émirats arabes unis n'est pas éligible pour accueillir le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale

6 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a réaffirmé sa position selon laquelle les Émirats arabes unis ne sont pas éligibles pour accueillir la quinzième session du Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale en avril 2026.

Cette position est motivée par l'implication des Émirats arabes unis dans l'exacerbation du conflit au Soudan, responsable de la mort de dizaines de milliers de civils innocents et prolongeant les souffrances du peuple soudanais.

Cette implication se traduit par un soutien militaire, de renseignement, logistique et diplomatique apporté par les Émirats arabes unis aux rebelles des Forces de soutien rapide (FSR), comme l'ont confirmé de nombreux médias et enquêtes à travers le monde.

Cette déclaration a été faite par l'Ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne, avant la reprise de la 34e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, qui s'est tenue le vendredi 5 décembre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La déclaration a passé en revue certaines des atrocités, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les rebelles, notamment les exécutions extrajudiciaires, la famine systématique, l'obstruction de l'aide humanitaire, les viols, les attaques contre des hôpitaux, des stations de traitement de l'eau et des centrales électriques, ainsi que les bombardements aveugles de zones civiles et d'infrastructures.

Il a également mis en lumière le massacre de milliers de civils non armés à El Fasher, à tel point que des corps et des flaques de sang étaient visibles depuis l'espace par satellite, selon le Laboratoire de recherche humanitaire de l'Université de Yale. De plus, des images satellites ont révélé que les rebelles brûlaient les corps des victimes pour tenter de dissimuler leurs crimes odieux.

La déclaration souligne que l'indifférence de la communauté internationale face à l'implication du soutien régional à la rébellion dans l'alimentation du conflit contribue à la perpétuation des massacres de civils non armés et aux souffrances du peuple soudanais.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.