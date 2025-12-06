Soudan: Les Émirats arabes unis n'est pas éligible pour accueillir le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale

Le Soudan a réaffirmé sa position selon laquelle les Émirats arabes unis ne sont pas éligibles pour accueillir la quinzième session du Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale en avril 2026.

Cette position est motivée par l'implication des Émirats arabes unis dans l'exacerbation du conflit au Soudan, responsable de la mort de dizaines de milliers de civils innocents et prolongeant les souffrances du peuple soudanais.

Cette implication se traduit par un soutien militaire, de renseignement, logistique et diplomatique apporté par les Émirats arabes unis aux rebelles des Forces de soutien rapide (FSR), comme l'ont confirmé de nombreux médias et enquêtes à travers le monde.

Cette déclaration a été faite par l'Ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne, avant la reprise de la 34e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, qui s'est tenue le vendredi 5 décembre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La déclaration a passé en revue certaines des atrocités, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les rebelles, notamment les exécutions extrajudiciaires, la famine systématique, l'obstruction de l'aide humanitaire, les viols, les attaques contre des hôpitaux, des stations de traitement de l'eau et des centrales électriques, ainsi que les bombardements aveugles de zones civiles et d'infrastructures.

Il a également mis en lumière le massacre de milliers de civils non armés à El Fasher, à tel point que des corps et des flaques de sang étaient visibles depuis l'espace par satellite, selon le Laboratoire de recherche humanitaire de l'Université de Yale. De plus, des images satellites ont révélé que les rebelles brûlaient les corps des victimes pour tenter de dissimuler leurs crimes odieux.

La déclaration souligne que l'indifférence de la communauté internationale face à l'implication du soutien régional à la rébellion dans l'alimentation du conflit contribue à la perpétuation des massacres de civils non armés et aux souffrances du peuple soudanais.