Soudan: Malik Agar rencontre les dirigeants du secteur de la presse et des médias

6 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Conseil de souveraineté, M. Malik Agar, a rencontré ce soir les dirigeants de la presse et des médias soudanais.

Cette rencontre s'est tenue à l'invitation du ministère de la Culture et de l'Information, en présence du sous-secrétaire du ministère de la Culture, le Dr Graham Abdel Qader.

La réunion s'inscrivait dans une démarche de renforcement du rôle des médias auprès des instances gouvernementales. L'objectif était de mettre en lumière les capacités de l'État et d'unifier les efforts dans le cadre de la guerre civile au Soudan, alors que le pays lutte pour sa survie contre l'occupation.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a exhorté les dirigeants des médias à diffuser leurs messages de manière unifiée à ttavers leurs canaux officiels afin de libérer leur potentiel et de promouvoir l'agenda national.

