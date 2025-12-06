Cote d'Ivoire: Investiture du Président Ouattara - Plusieurs Chefs d'État africains attendus à Abidjan

Une cérémonie solennelle prévue le 8 décembre 2025.

La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir le lundi 8 décembre 2025, l'investiture du Président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion d'une cérémonie solennelle marquant le début officiel d'un nouveau mandat présidentiel. Cet événement réunira de nombreuses personnalités politiques africaines et internationales.

Plusieurs Chefs d'État africains ont confirmé leur participation ou sont annoncés à cette cérémonie d'investiture. Parmi les dirigeants attendus figurent, notamment Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo (Congo-Brazzaville) ; Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie ; John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana ; Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal ; Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone ; Joseph Nyuma Boakaï, Président de la République du Liberia ; Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores ; Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise ; João Lourenço, Président de la République d'Angola ; et Adama Barrow, Président de la République de Gambie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie devrait également enregistrer la présence d'un ancien Chef d'État, de vice-présidents, de premiers ministres, ainsi que de hauts responsables d'organisations internationales et de délégations officielles.

Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, le président Alassane Ouattara prêtera serment devant le Conseil constitutionnel, avant de prononcer un discours à la Nation. Il devrait y réaffirmer ses engagements en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de la stabilité politique ainsi que de la poursuite des réformes économiques et sociales.

Par l'envergure des personnalités attendues, l'investiture du 8 décembre 2025, s'annonce comme un rendez-vous diplomatique majeur, renforçant la position de la Côte d'Ivoire comme acteur central de la coopération régionale et continentale.