Cote d'Ivoire: Digitalisation de l'Éducation en Côte d'Ivoire - Les travaux sont à l'étape finale

Débutés en octobre 2025, les travaux visant à doter la Côte d'Ivoire d'un dispositif robuste pour mesurer, analyser et piloter la transformation numérique de son système éducatif se sont achevés par un atelier tenu du 1er au 3 décembre 2025 à Yamoussoukro.

Organisée par la Direction des Technologies et des Systèmes d'Information (DTSI) du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENA), l'activité était consacrée à la validation technique du cadre conceptuel, du plan d'échantillonnage et des outils de collecte de l'étude de référence de la Stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation en Côte d'Ivoire (SNDECI) 2024-2028.

Saluant la contribution de l'Agence nationale de la statistique (ANSTAT), du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation (MTND) ainsi que l'engagement constant de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), le directeur des Technologies et des Systèmes d'Information, Yénataban Koné, a rappelé que cette étude de référence fournira des données essentielles pour comprendre l'état actuel de la digitalisation.

Au nom de la ministre Mariatou Koné, l'inspecteur général dudit ministère, Fatogoma Coulibaly, a fait savoir que des outils fiables permettront d'éclairer les décisions du ministère et d'accompagner l'ambition nationale en matière de digitalisation, qui constitue pour lui un pilier majeur de la politique éducative.

Il a par ailleurs indiqué que les documents consolidés seront soumis au Pr Mariatou Koné pour validation institutionnelle, préalable au lancement de la collecte nationale. Pour lui, nul doute que les résultats attendus renforceront la capacité du pays à suivre et à piloter l'évolution de la digitalisation, afin de bâtir une école plus moderne, inclusive et performante, conforme aux exigences du monde numérique.

Dr Maïmouna Sissoko Touré, coordinatrice du Centre GPE-KIX Afrique 21, a pour sa part souligné l'importance du leadership de la Côte d'Ivoire dans l'innovation éducative en Afrique francophone.