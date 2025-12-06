Cote d'Ivoire: Tiassalé - Le quartier Corridor a son école primaire

Les habitants du quartier Corridor de Tiassalé sont comblés : ils ont inauguré leur école primaire le vendredi 5 décembre 2025. Comprenant six (6) salles de classe, un bureau administratif, une cantine scolaire et une latrine de quatre (4) cabines, l'établissement a été construit sur une superficie de 3 000 m². Il s'agit d'un don de la Première dame, Dominique Ouattara, qui permettra désormais aux apprenants de ne plus parcourir des kilomètres pour rejoindre leur école.

Un geste qui réjouit particulièrement Alpha Sanogo, fils de la localité. Ce dernier, candidat aux législatives de 2025, a plaidé pour la réalisation de cette oeuvre importante, favorisant une meilleure éducation pour les enfants.

Pour lui, cette école offre aux enfants de Tiassalé les mêmes chances de réussite que tous les autres enfants de Côte d'Ivoire, conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

« Nous nous apprêtons à achever l'école primaire de Tolakro », a révélé Alpha Sanogo. Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage à la Première dame, Dominique Ouattara, qui a bien voulu répondre à l'appel des populations de Tiassalé.

« Cet acte de générosité restera gravé dans la mémoire de nos différents quartiers », s'est réjoui Kouadan Adjé Emmanuel, au nom de tous les riverains des quartiers Battié Résidentiel et Corridor. « Merci à M. Alpha Sanogo... Merci pour nos enfants, merci pour l'avenir qu'elle ouvre devant nous », a-t-il ajouté.

Notons que ladite cérémonie s'est tenue devant un parterre de personnalités, dont le sous-préfet central de Tiassalé, Assalé Essé.