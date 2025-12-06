Eswatini: Un nouveau souffle coopératif scellé à Londres

En marge des travaux de l'Organisation Internationale du Sucre (OIS), qui ont réuni du 27 au 28 novembre 2025 à Londres les principaux acteurs mondiaux du secteur, l'Ambassade de Côte d'Ivoire auprès du Royaume-Uni a servi de cadre, le lundi 1er décembre, à une importante rencontre diplomatique. L'honorable Manqoba B. Khumalo, Ministre du Commerce et de l'Industrie du Royaume d'Eswatini, y a été reçu en audience par S.E. Mme Amani Sara Affoué, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord.

Pour cette séance de travail, la diplomate ivoirienne était entourée de SEM Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base et figure de premier plan au sein de l'OIS. Il cumule notamment les fonctions de président du groupe de travail sur le développement de l'industrie sucrière en Afrique depuis 2022, président du Comité de sélection du prochain Directeur Exécutif, et récemment élu vice-président du Conseil de l'OIS pour l'exercice 2025-2026. Les conseillers commercial et économique de l'Ambassade complétaient la délégation ivoirienne.

La rencontre visait principalement à explorer les pistes d'une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Eswatini, tout en échangeant sur les conclusions de la 67e session du Conseil de l'OIS. La délégation d'Eswatini, conduite par le Ministre Manqoba, comprenait également S.E. Mme Thandazile Mbuyisa, Ambassadeur d'Eswatini au Royaume-Uni, ainsi que plusieurs hauts responsables de son industrie sucrière.

D'entrée de jeu, le Ministre Manqoba a exprimé sa gratitude à l'Ambassadeur Amani Sara pour l'accueil chaleureux et a indiqué qu'il s'agissait avant tout d'une visite de courtoisie aux autorités ivoiriennes. Il a, par la suite, salué la place stratégique qu'occupe la Côte d'Ivoire au sein de l'OIS, affirmant : « Eu égard au rôle que joue votre pays dans notre organisation commune, nous avons estimé que vous devez être le premier pays à visiter. »

S.E. Mme Amani Sara Affoué, se réjouissant de la qualité des liens entre les deux nations, a rappelé que la Côte d'Ivoire et l'Eswatini entretiennent d'excellentes relations fondées sur un dialogue constant et un respect mutuel. Elle a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes à renforcer davantage cette coopération, notamment dans les secteurs du commerce, de l'industrie et du développement économique.

Sur la question de l'OIS, le Ministre Manqoba a informé la partie ivoirienne de la volonté de son pays de présenter un candidat pour la succession du Directeur Exécutif, dont le mandat prend fin en décembre 2026. Une démarche qu'il souhaite inscrire dans la transparence, la concertation et le respect des équilibres au sein de l'organisation.

Cette audience marque ainsi une étape significative dans le rapprochement entre les deux pays, et ouvre la voie à de nouvelles collaborations au sein de l'industrie sucrière africaine et au-delà.