Cote d'Ivoire: '3 Cold Dishes' - Fat Touré électrise Abidjan et signe un triomphe historique au cinéma

Abidjan a vécu une soirée de cinéma exceptionnelle, à l'occasion de la grande première du film "3 Cold Dishes". Pour cette avant-première prévue 27 novembre 2025 très attendue, le cinéma Pathé a affiché complet, accueillant un public venu en nombre célébrer l'une des productions les plus ambitieuses de l'année.

Entre glamour, montée d'adrénaline, effervescence médiatique et présence de nombreuses personnalités, la capitale ivoirienne s'est transformée en véritable temple du cinéma. Depuis cette projection inaugurale, les séances se succèdent et affichent, elles aussi, « sold out », témoignant de l'engouement massif que suscite ce long-métrage.

Dès les premières minutes, "3 Cold Dishes" s'est imposé comme un thriller panafricain d'une rare intensité. Tourné entre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin et la Mauritanie, le film déploie une esthétique soignée, une mise en scène maîtrisée et une narration nerveuse qui maintient le public en haleine. Porté par un trio féminin explosif, il met à l'honneur trois héroïnes incarnées par Fat Touré, Osas Ighodaro et Maud Guérard. Les actrices livrent des performances puissantes, mêlant scènes d'action spectaculaires, confrontations stratégiques et moments d'émotion brute, rendant hommage à la force et à la résilience des femmes africaines.

Au centre de cette dynamique, Fat Touré brille d'un éclat particulier. L'actrice ivoirienne, devenue l'un des visages les plus prometteurs du cinéma d'action du continent, impressionne par son charisme, son intensité physique et la sensibilité qu'elle insuffle à son personnage. Ovationnée à plusieurs reprises durant la projection, elle a confirmé son statut d'étoile montante et de figure incontournable de la nouvelle vague cinématographique africaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La projection a également été l'occasion pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, de saluer la montée en puissance des talents nationaux. « Faire de la Côte d'Ivoire une terre de tournages n'est plus une ambition, c'est une réalité. (...) Voir Fat Touré, Maud Guérard et Bambadjan Bamba briller dans cette oeuvre panafricaine est une immense fierté », a-t-elle déclaré, soulignant l'impact culturel et artistique du film.

Réalisé par le Nigérian Asurf Oluseyi et produit par la superstar internationale Burna Boy, "3 Cold Dishes" marque un tournant pour le cinéma africain. Il combine ambition visuelle, casting continental, esthétique moderne et narration percutante, témoignant d'une volonté affirmée de propulser le cinéma du continent sur la scène mondiale.

Émue à l'issue de la projection, Fat Touré a exprimé sa profonde gratitude : « Présenter ce film chez moi, dans ma ville, devant mon public, fut un moment indescriptible. Votre réaction a confirmé que chaque effort, chaque nuit de tournage, chaque défi en valait la peine. »

Après une première retentissante, le film poursuit sa success-story. Désormais à l'affiche dans les cinémas Majestic et Pathé en Côte d'Ivoire, "3 Cold Dishes" continue d'enchaîner les salles combles et se déploie progressivement dans plusieurs pays d'Afrique.