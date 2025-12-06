Afrique Australe: L'Angola et la Zambie recommandent la synchronisation des campagnes de vaccination

Luena — Les autorités sanitaires des provinces du Moxico (Angola) et de Mongu (Zambie) ont recommandé vendredi, dans la ville de Luena, la nécessité de synchroniser les campagnes de vaccination dans les deux régions frontalières.

Selon les recommandations issues de la rencontre, qui a duré deux jours, les autorités sanitaires des deux provinces ont soutenu que cette démarche pourrait permettre une plus grande efficacité des vaccins administrés, ainsi qu'un meilleur contrôle et une réduction des maladies transmissibles.

Les autorités ont également préconisé la création d'équipes mobiles avancées de vaccination pour intervenir dans les zones d'accès difficile.

Au cours des campagnes de vaccination, les autorités de ces régions ont convenu de partager les données relatives au paludisme, au VIH et à la tuberculose, afin de mieux évaluer l'évolution de ces endémies.

Les participants ont également recommandé l'amélioration des services d'immigration des deux pays, de manière à faciliter la circulation des personnes aux frontières, notamment celles qui se déplacent pour des raisons de santé dans les deux régions.

La construction de nouvelles unités sanitaires aux points d'entrée des municipalités frontalières, ainsi que l'augmentation et la formation de davantage de professionnels de santé dans ces zones, ont constitué d'autres recommandations formulées au cours de la rencontre.

Intervenant à la cérémonie de clôture, la secrétaire du conseil administratif de Sikongo (Mongu), Filista Tchimuanga, s'est engagée à transmettre à son pays la préoccupation relative à la construction de nouvelles unités sanitaires.

Elle a souligné l'importance de la coopération entre les deux régions frontalières, dont les résultats pourront contribuer à leur développement.