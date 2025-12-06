Angola: Le ministre souligne le caractère symbolique de la présence d'une diplomate angolaise à la tête de la mission de l'UA à Washington

Washington — Le ministre des Relations extérieures, Teté António, a souligné vendredi, à Washington, le caractère hautement symbolique de la présence de la diplomate angolaise Constância Adelina Gaspar à la tête de la mission de l'Union africaine (UA) aux États-Unis d'Amérique.

Après avoir visité les installations du siège de l'UA à Washington, le chef de la diplomatie angolaise a mis en avant la fierté du Gouvernement, en rappelant que c'est la première fois qu'une diplomate angolaise de carrière assume la responsabilité de cette mission.

Ce déplacement s'inscrivait dans le cadre de la mission officielle du Président João Lourenço aux États-Unis, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, quelques jours après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, conclu le 4 décembre.

Le ministre a indiqué que l'ambassadrice Constância Gaspar, forte d'une vaste expérience au sein de l'UA, s'installe progressivement dans ses fonctions et réunit toutes les conditions nécessaires pour renforcer les relations entre l'organisation continentale et les États-Unis.

Il a révélé que la représentante angolaise avait travaillé au Département juridique de l'UA, où elle a même dirigé par intérim la direction juridique, en plus d'avoir exercé diverses fonctions à New York avant de prendre la tête de la mission à Washington.

« Nous sommes convaincus qu'elle saura tirer pleinement parti du potentiel du partenariat stratégique entre l'Union africaine et les États-Unis », a-t-il déclaré.

Juriste de formation, Constância Gaspar est devenue la première Angolaise à diriger la mission de l'UA aux États-Unis et la quatrième femme à occuper ce poste, succédant à des diplomates de Tanzanie et du Zimbabwe. Elle a qualifié sa nomination de reconnaissance pour l'Angola et d'encouragement pour les femmes africaines, soulignant que la représentation des 55 États membres exige dévouement et capacité à concilier des intérêts divers.

La diplomate a été nommée en octobre par le président de la Commission de l'UA. L'information interne circulait déjà en septembre, en raison des responsabilités de direction qu'elle exerçait par intérim au sein de la mission de l'UA à New York. À Washington, elle a remis les copies figurées de ses lettres de créance au Département d'État le 20 novembre.

Teté António a rappelé que le partenariat UA-États-Unis inclut des réunions annuelles entre la Commission de l'Union africaine et les autorités américaines, ainsi que les sommets États-Unis/Afrique. Il a ajouté que la présence d'une diaspora africaine « très dynamique », comprenant notamment des Afro-descendants, renforce l'importance politique et culturelle de la mission.

Le ministre a expliqué que la visite visait également à manifester un soutien institutionnel à l'ambassadrice, tant en raison de sa nationalité angolaise que du rôle de l'Angola à la présidence de l'UA.

« Il est de notre responsabilité de saluer notre maison commune », a-t-il affirmé.

Il a également rappelé avoir fait partie, dans une fonction antérieure, de la commission chargée de l'acquisition du bâtiment qui abrite aujourd'hui la mission de l'UA aux États-Unis, soulignant que voir toute l'Afrique représentée dans cette structure montre que le lieu remplit pleinement l'objectif pour lequel il a été créé.