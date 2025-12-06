Angola: São Salvador do Kongo a un nouvel entraîneur

Mbanza Kongo — Domingos Silvano Cussanda est le nouvel entraîneur de São Salvador do Kongo, selon une annonce faite ce vendredi dans la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province du Zaire.

Connu dans les milieux sportifs sous le nom de Silva, il remplace Silvestre Pelé, actuel entraîneur du 1º de Maio de Benguela, qui avait démissionné de la direction technique de São Salvador lors de la 5e journée du Girabola 2025-2026, invoquant un manque de sécurité quant à son intégrité physique.

Selon le directeur technique du São Salvador, António Vunge Cordeiro « Russo », lors d'une conférence de presse, le nouvel entraîneur a signé un contrat d'une saison renouvelable.

Domingos Silvano Cussanda fera déjà ses débuts dimanche prochain, lorsque le São Salvador affrontera, au stade França Ndalu, à Luanda, le Primeiro d'Agosto, dans le cadre de la 10e journée du championnat national de football.

Il s'agit du quatrième entraîneur principal à diriger le São Salvador do Kongo depuis son accession à l'élite du football national en 2023, après Finda Mozer, Flávio Amado et Silvestre Pelé.