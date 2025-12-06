Cameroun: Obala - Une vendeuse de fruits retrouvée morte, la gendarmerie enquête

La commune d'Obala, dans la région du Centre au Cameroun, est sous le choc après la découverte macabre du corps d'une femme ce vendredi. La victime, une vendeuse de fruits qui opérait au carrefour Ombolo Bingana, a été retrouvée sans vie dans la broussaille, non loin de ce secteur animé.

Selon les premiers éléments recueillis auprès de témoins, la femme avait été aperçue vivante la veille, en soirée. Vers 20 heures, elle était attablée dans un cabaret local en compagnie de deux individus. Les mêmes témoins affirment l'avoir vue quitter les lieux seule, aux alentours de 22 heures. Depuis ce moment, elle n'avait plus donné signe de vie, jusqu'à la terrible découverte du lendemain.

Les circonstances exactes de sa mort restent à déterminer. S'agit-il d'une agression suivie d'un meurtre, ou d'un assassinat prémédité ? Les questions sont nombreuses et alimentent l'émotion et l'inquiétude au sein de la population. Face à ce drame, la gendarmerie d'Obala a immédiatement ouvert une enquête pour tenter d'élucider les faits. Les militaires devront reconstituer le parcours de la victime et identifier les personnes avec qui elle a été vue en dernier lieu.

Cette affaire criminelle en cours rappelle la nécessité de la vigilance. Alors que l'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cet événement tragique, la communauté locale espère des réponses rapides de la part des forces de l'ordre.