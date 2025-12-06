Sénégal: Secteur aéronautique - Yankoba Diémé relance le dialogue avec l'Intersyndicale

Ce vendredi, 05 décembre 2025, Yankoba Diémé, ministre des Transports terrestres et aériens a rencontré l'Intersyndicale des travailleurs dans le secteur aéronautique pour relancer le dialogue social dans un secteur stratégique pour l'économie du Sénégal.

Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en oeuvre du « pacte social de stabilité » par le Premier ministre Ousmane Sonko afin de réaffirmer la volonté des autorités de privilégier les échanges « francs et constructifs » pour parvenir à des « compromis dynamiques » selon le président de l'Intersyndicale Bassirou Diomaye Faye. Le ministre a rappelé plusieurs avancées, parmi lesquelles le paiement des indemnités spécifiques aéronautiques (ISA), l'obtention de deux certifications internationales de l'OACI et l'examen de cinq décrets (dont l'un sur l'autonomie financière de l'ANACIM) en attente depuis dix ans pour engager la restructuration d'Air Sénégal SA et préparer efficacement les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse qui exigent des infrastructures modernes et une posture d'accueil exemplaire.

De son côté, le président de l'Intersyndicale, Cheikh Wade, a salué « l'écoute retrouvée » du ministère et la prise en compte régulière des préoccupations du personnel. Il a qualifié cette reprise de contact d'« excellente opportunité » pour avancer sur les recommandations issues des États généraux des transports publics.