Sénégal: Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, reçoit Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNOSS

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa, a reçu ce matin, au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, M. Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et Sportif du Sénégal (CNOSS) et président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération et de l'échange d'expertises entre le Maroc et le Sénégal, particulièrement dans le domaine sportif.

Au cours de leur entretien, les deux responsables ont partagé leurs expériences respectives en matière de gestion et d'organisation de grands événements sportifs, tout en réaffirmant l'importance d'une concertation permanente afin de développer davantage les capacités organisationnelles de leurs institutions.

La délégation du CNOSS reçue à Complexe sportif Mohamed VIM. Lekjaa a, par ailleurs, invité la délégation sénégalaise à accompagner au quotidien les équipes du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une initiative qui vise à favoriser un transfert d'expertise sur le terrain et à consolider le partenariat déjà solide entre les deux pays dans la conduite de compétitions sportives majeures.

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, échange avec Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNOSSLe président de la FRMF a également présenté un exposé détaillé sur l'état d'avancement des préparatifs de la CAN 2025, mettant en avant l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui lient le Maroc et le Sénégal dans de nombreux domaines, en particulier celui du sport.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de Son Excellence l'Ambassadrice de la République du Sénégal au Royaume du Maroc.