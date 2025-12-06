Afrique: Pape Thiaw sur le match Sénégal-France - « Il faut battre les grands pour aller très loin »

Le tirage de la Coupe du monde 2026 de football a mis le Sénégal dans le groupe I, en compagnie de la France et de la Norvège, deux équipes en forme en attendant de connaître l'identité de son troisième adversaire.

Pour le sélectionneur national, Pape Thiaw, « ce n'est pas un groupe facile ». Cependant, précise-t-il, le Sénégal était dans le chapeau 2 lors du tirage parce que l'équipe a montré de belles choses. « C'est une compétition et pour aller très loin, il faut battre les grands », a déclaré le technicien.

Pour l'ancien attaquant des «Lions», il n'y a pas d'équipe facile en Coupe du monde. «Quand tu tombes sur une équipe de France qui a été champion en 2018 et vice-championne en 2022, et la Norvège qui a survolé les matches de qualification, c'est sûr que c'est un groupe difficile, mais on avait un groupe difficile durant les éliminatoires et l'on s'en est sorti», a laissé entendre le remplaçant d'Aliou Cissé qui disputera son premier mondial en tant qu'entraineur.

Et il ajoute : «Maintenant, il y a la Coupe du monde dans six mois. On va bien se préparer. Mais auparavant, il y a une Can, on va bien la préparer et ensuite focus sur le mondial », a relevé Pape Thiaw qui ne s'est pas trop avancé sur les objectifs de son équipe pour cette grand-messe du football mondial. «J'ai une compétition et des objectifs », a-t-il laissé entendre.

Et contre la France que le Sénégal retrouve 24 ans après l'avoir battue (1-0) en 2002, Thiaw se veut optimiste. «J'ai été footballeur et l'on avait gagné. Les deux équipes se retrouvent encore dans la même compétition, espérons que ça va se passer comme la fois dernière», a indiqué l'ancien coéquipier de feu Pape Bouba Diop, unique buteur lors de cette rencontre.

«On veut aller plus loin dans chaque compétition. On est des compétiteurs, et dans cette compétition majeure qu'est le mondial, on veut encore aller le plus loin possible», a-t-il déclaré.