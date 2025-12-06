Ile Maurice: Christopher Collin - «Rendre l'art accessible à tous»

L'association Cool à l'île Maurice (CALM) organise une exposition-vente collective du mercredi 26 novembre au mardi 23 décembre, dans la nouvelle extension de Cascavelle Shopping Mall, au 1eᣴ étage.

Ouverte tous les jours de 10 heures à 17 heures, elle est accessible gratuitement au public. L'objectif est de rendre l'art accessible au plus grand nombre et d'offrir une véritable plateforme de visibilité aux artistes mauriciens. L'exposition, qui réunit «une soixantaine d'artistes mauriciens et français», couvre plusieurs disciplines TIRET peinture, photographie, sculpture, maquette et mixed media. Elle s'inscrit dans la mission de CALM, qui entend «rendre l'art accessible au public tout en offrant des plateformes de visibilité et de soutien aux talents émergents et confirmés».

Pour Christopher Collin, fondateur et Chief Executive Officer de CALM, l'édition 2025 prolonge un engagement sur le terrain : «Cette exposition compte beaucoup pour moi - pour donner des opportunités aux artistes connus et moins connus. C'est un devoir que j'accomplis chaque année.» Il retrace ce parcours : «La première expo était à Curepipe, où l'on a transformé un bureau en galerie. La deuxième, à Phoenix, puis il y a eu plusieurs éditions au Casela.» Après ces années d'élan, l'association a dû marquer une pause : «En 2024, malheureusement, par manque de finances, il n'y a pas eu d'exposition.» Cette année, un soutien décisif relance la dynamique : «Cascavelle Mall a proposé de sponsoriser l'emplacement. C'est un grand encouragement», explique Christopher Collin.

La liste des exposants illustre une large amplitude générationnelle : le plus jeune exposant a 12 ans alors que le plus âgé a un peu plus de 70 ans. La démarche se veut également solidaire, un pourcentage des ventes allant à l'association Terrain for Interactive Pedagogy through Arts. En misant sur un centre commercial fréquenté et un accès libre sept jours sur sept, CALM traduit sa ligne : rapprocher l'art du public, soutenir les créateurs par la vente d'oeuvres et réactiver l'écosystème local de médiation culturelle. Christopher Collin conclut en disant : «Je remercie les sponsors ainsi que l'équipe de CALM, sans qui cela ne serait pas possible. Une mention spéciale à Mayuree Toofany (Coordinator & Event Lead), Savana Police (Event Coordinator & Mediator CALM), Jean-Yves (Curator) et Paul Dylan (Cinematographer).»

Le vernissage, tenu le mardi 25 novembre, a réuni un large public : artistes, collectionneurs, amateurs d'art, représentants du milieu culturel et visiteurs curieux. Tous sont venus découvrir en avant-première les oeuvres présentées, dans une ambiance conviviale et enthousiaste. La diversité des styles et des démarches artistiques y était particulièrement mise en valeur, rappelant la vitalité du secteur. Installer une exposition de cette ampleur au coeur d'un centre commercial très fréquenté est un choix assumé. La nouvelle extension du Cascavelle Shopping Mall offre un espace lumineux et accueillant, idéal pour recevoir une exposition de cette dimension. Grâce à ce lieu accessible, CALM espère toucher un public plus large, notamment des personnes qui ne visitent pas habituellement les galeries d'art.