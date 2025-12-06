Ile Maurice: Ciné Cambaie - Une soirée de cinéma qui a touché le coeur du public

Mercredi 3 décembre, le Ciné Cambaie a vécu l'une de ces soirées où le cinéma rapproche, émeut et rassemble. La projection du court métrage Les Enfants de Bohème et du film Les Rêveurs a plongé la salle dans une atmosphère de douceur, de sincérité et d'émotion partagée.

La présence de Judith Chemla, réalisatrice et actrice, a apporté une sensibilité particulière à l'événement. Sa manière d'évoquer ses films, leurs personnages fragiles et lumineux, a profondément touché le public, aux côtés de la productrice Sarah Lelouch.

Entre échanges chaleureux, sourires complices et moments de réflexion, la soirée a pris des allures de rencontre humaine plus que d'événement protocolaire. Pour cette 6e édition du Festival International du Film au Féminin, la projection au Ciné Cambaie n'a pas seulement célébré le cinéma : elle a mis en lumière la force des récits portés par des femmes et la capacité d'un film à atteindre chacun, là où les mots ne suffisent plus.