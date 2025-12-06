Madagascar: Région Atsinanana - 160 artisans formés en couture et création

Renforcer les compétences des acteurs oeuvrant dans le secteur du tourisme et de l'artisanat constitue un des axes prioritaires du ministère de tutelle.

Raison pour laquelle, 160 artisans opérant dans la région Atsinanana ont bénéficié d'une formation en matière de coupe et couture et création, et ce, en étroite collaboration avec le CENAM (Centre National de l'Artisanat Malagasy). Un certificat leur est délivré à la fin de leur formation. L'objectif consiste à valoriser le savoir-faire de ces jeunes tout en améliorant la qualité de leurs produits artisanaux. Ces artisans pourront ensuite accéder au marché.

Dans la même foulée, 59 jeunes issus de la même région ont été formés pour se professionnaliser en métier de serveur. D'aucuns reconnaissent que ces deux secteurs porteurs qui sont interdépendants, constituent un levier de développement socio-économique de la nation. Pourtant, ce sont des secteurs fragiles dépendant de la situation qui prévaut dans le pays.