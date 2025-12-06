Afrique: Disco Afrika - Une histoire malgache représente Madagascar aux 98e Oscars

Le long-métrage Disco Afrika : une histoire malgache, réalisé par Luck Razanajaona, est officiellement sélectionné pour représenter Madagascar aux 98e Oscars, dans la catégorie Meilleur film international. Une première historique pour le cinéma malgache, selon l'Ivon-toeran'ny Sarimihetsika sy Sarimiaina Malagasy (ISSM) et le ministère de la Communication et de la Culture, qui ont annoncé la bonne nouvelle.

Coproduit par Africamadavibe Production, le film retrace le parcours de Dina, un jeune homme d'Antananarivo dont la passion pour le disco devient un moteur d'émancipation face aux défis sociaux de la capitale.

Avant d'être soumis aux Oscars, le long-métrage s'est illustré dans plusieurs festivals internationaux, attirant l'attention grâce à sa mise en scène, son univers esthétique et son regard contemporain sur la jeunesse malgache. Avec cette sélection, Madagascar franchit une étape majeure dans la reconnaissance de son cinéma sur la scène mondiale.