Congo-Kinshasa: Reconnaissance du génocide - Samuel Mbemba mobilise la jeunesse congolaise de Belgique

Après Kinshasa, le ministre des Droits humains séjourne à Bruxelles, en Belgique, pour vulgariser les résolutions reconnaissant les génocides congolais. Samuel Mbemba a animé, ce samedi 6 décembre, un forum à l'Université libre de Bruxelles (ULB) sur le thème : « Reconnaître le génocide congolais, un impératif pour la justice internationale ».

De nombreux étudiants congolais et autres participants ont pris part à ce rendez-vous.

Au cours de cette conférence, le ministre des Droits humains a invité l'assistance à s'approprier le combat pour la reconnaissance du génocide congolais.

Pour Samuel Mbemba, cette bataille porte déjà ses fruits grâce aux résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ainsi que de la société civile africaine.

A cette occasion, il a salué la signature de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, à Washington.

Ce membre du gouvernement Suminwa a également indiqué que ce texte obligera le Rwanda à respecter ses engagements et ouvrira la voie à la justice transitionnelle en RDC.

De son côté, une étudiante congolaise de l'Université libre de Bruxelles a encouragé ses collègues à tout mettre en oeuvre pour que le génocide congolais soit reconnu au niveau des institutions internationales.

Au pays, les catholiques, protestants et pasteurs des autres confessions religieuses s'engagent à se mobiliser pour la reconnaissance des résolutions affirmant l'existence de ce génocide