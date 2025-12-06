Congo-Kinshasa: Un mort dans le crash d'un hélicoptère aux abords de Yungu, à Fizi

6 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une personne a trouvé la mort dans le crash d'un hélicoptère survenu vendredi 5 décembre dans les eaux du lac Tanganyika.

Selon des sources de la société civile locale, l'accident s'est produit en journée aux abords de la localité de Yungu, en territoire de Fizi (Sud-Kivu).

Les mêmes sources rapportent que deux membres de l'équipage ont été repêchés de l'appareil accidenté. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies jusque tard dans la soirée.

Aucun autre détail n'a été fourni sur l'appareil, mais il est confirmé que les trois occupants à bord étaient tous des expatriés.

L'hélicoptère provenait d'Uvira, au Sud-Kivu, et se dirigeait vers Kalemie, dans la province du Tanganyika.

Ce drame survient une année et demie après qu'un hélicoptère appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM), avait effectué un atterrissage d'urgence après l'incendie de son moteur, à Mabula, près de Kalehe (Sud-Kivu).

Il n'y avait pas eu de perte en vies humaines, ni de blessés parmi les trois membres de l'équipage et les quatre passagers qui étaient à bord de cet appareil.

Cet hélicoptère avait été récupéré et les sept personnes qui se trouvaient à bord ont été conduites à Goma dans la soirée.

