Afrique Centrale: Les partis CDER, Congo positif et ANCE saluent l'accord RDC-Rwanda

Le Courant des démocrates rénovateurs (CDER), parti de Jean Lucien Bussa, salue la signature de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous les auspices du Président américain, Donald Trump.

Dans une déclaration faite ce jeudi 4 décembre à Kinshasa, ce parti politique indique que cet accord consacre « un tournant décisif de la rationalité politique moderne, celle de coexister pacifiquement et de régler les problèmes par d'autres moyens que la guerre et les agressions dont la RDC a été victime depuis plusieurs décennies ».

Pour CDER, par cet accord, il est d'évidence que l'intégrité territoriale de la RDC et l'intangibilité de ses frontières ne sont pas négociables.

Cependant, ce parti de l'Union sacrée de la nation souligne que le plus grand défi reste celui de sa mise en oeuvre effective selon des séquences consensuelles bien établies et opposables à tous.

L'Accord de Washington, qui s'appuie sur la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025, comprend des dispositions sur :

Le respect de l'intégrité territoriale

Le désengagement, le désarmement des troupes

Un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire

Le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays

Un cadre d'intégration économique régionale

Acte majeur

Le parti politique Congo Positif qualifie d'« acte majeur » l'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide du président des États-Unis d'Amérique.

Au cours d'un point de presse organisé vendredi 5 décembre à Kinshasa, le président de ce parti, Dieudonné Nkishi, a estimé que cet entérinement met fin à des années de confusion entretenue par certains milieux politiques et diplomatiques, pour lesquels la crise de l'Est de la RDC serait un simple conflit interne.

Il a toutefois appelé à la vigilance à tous les niveaux, tout en affirmant que le dialogue national n'est pas nécessaire.

Geste fort en faveur de la stabilité régionale

Le parti politique Alliance des Nationalistes pour un Congo Émergent (ANCE) a félicité le président de la RDC à la suite de la signature de l'accord de paix avec le Rwanda à Washington D.C.

Dans une déclaration parvenue vendredi à Radio Okapi, Robert Basengezi Kantitima a qualifié la signature de cet accord de « geste fort en faveur de la stabilité régionale », saluant le courage politique du chef de l'État.

Par ailleurs, l'ANCE a sollicité l'application de la résolution 2773, la mise en oeuvre effective de cet accord ainsi qu'un plan du type Marshall pour reconstruire la RDC.

L'ANCE a également exprimé sa gratitude au président américain Donald Trump, à son altesse l'émir du Qatar Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, ainsi qu'à tous les chefs d'État et de gouvernement africains qui ont accompagné ce processus.