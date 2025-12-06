Addis-Abeba — Selon une experte de FSD Afrique, l'accueil de la COP32 représentera pour l'Éthiopie une occasion exceptionnelle de mettre en lumière son engagement contre le changement climatique et de consolider sa position de leader africain en matière d'action environnementale.

Dans un entretien accordé à l'agence ENA, Cecilia Bjerborn Murai, spécialiste principale en finance durable au sein de FSD Afrique, a souligné que le choix de l'Éthiopie pour organiser cette conférence n'est pas le fruit du hasard.

Il s'explique, selon elle, par les résultats tangibles du pays dans le domaine climatique, notamment grâce à des initiatives novatrices devenues des références internationales.

Au coeur de ces succès se trouve l'Initiative de l'empreingte verte, lancée en 2019.

Celle-ci a attiré une forte reconnaissance mondiale, y compris de la part des Nations Unies, qui y voient un modèle de transition écologique intégrée.

La récente attribution du Prix de la FAO pour la gestion durable des forêts constitue une autre preuve du sérieux de l'Éthiopie dans la restauration des paysages, la préservation de la biodiversité et la gestion responsable des ressources terrestres.

Ce bilan a joué un rôle majeur dans la décision d'accorder à Addis-Abeba l'organisation de la COP32 en 2027. Ce choix bénéficie également d'un soutien considérable des pays africains, exprimé lors de la COP30 au Brésil.

Selon Murai, accueillir cet événement planétaire permettra à l'Éthiopie de valoriser ses acquis et d'affirmer son leadership sur les questions climatiques.

L'experte a rappelé que la GLI a déjà produit des résultats impressionnants : plus de 48 milliards d'arbres plantés en cinq ans, entraînant une hausse notable du couvert forestier, passé de 17,2 % à plus de 23,6 %. Selon elle, il s'agit d'une réussite emblématique, qui symbolise l'engagement du pays pour la résilience climatique.

Cecilia Bjerborn Murai souligne également que les priorités économiques de l'Éthiopie s'accordent étroitement avec celles de la finance durable.

Qu'il s'agisse du développement agricole, des énergies renouvelables ou encore des infrastructures numériques, le pays s'oriente vers des secteurs essentiels à la lutte contre les effets du changement climatique et à l'adaptation des sociétés aux nouveaux risques environnementaux.

Elle estime qu'à l'horizon 2027, l'Éthiopie sera en mesure de présenter à la communauté internationale des expériences solides en matière de gestion durable, d'atténuation des émissions et d'adaptation climatique.

Elle a salué particulièrement le programme de plantation et de croissance d'arbres de la GLI, affirmant qu'il contribue non seulement à renforcer la résilience écologique du pays, mais aussi à créer des opportunités économiques, notamment dans la gestion des ressources naturelles.

Murai a par ailleurs mis en avant l'importance croissante de la comptabilité fondée sur les ressources naturelles (CFRN), un outil qui permet aux gouvernements africains de considérer officiellement leurs ressources environnementales comme des actifs économiques.

Cette approche, explique-t-elle, marque une rupture avec la perception de la nature comme un simple bien public inépuisable. Elle aide les États à mieux suivre l'état de leurs ressources, à en mesurer la valeur et à planifier leur exploitation durable.

Enfin, l'experte souligne que les réformes économiques et financières engagées en Éthiopie ouvrent la voie à la création de marchés financiers modernes et attractifs.

Ces transformations sont essentielles pour mobiliser les capitaux institutionnels africains et attirer les investissements internationaux.

Dans cette dynamique, la GLI constitue un pilier central de la transition verte du pays, inscrivant l'action environnementale au coeur des stratégies de développement et faisant de la lutte climatique un véritable projet national.