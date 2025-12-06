Ethiopie: Le pays et la Finlande ont réaffirmé un partenariat solide

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Finlande ont renouvelé leur engagement envers une coopération bilatérale solide et durable, réaffirmant leur volonté de renforcer leurs liens politiques, économiques et de développement à l'occasion de la célébration du 108e anniversaire de l'indépendance finlandaise, organisée jeudi soir à Addis-Abeba.

Lors de la cérémonie, l'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sinikka Antila, a souligné la progression continue des relations entre les deux pays, portée par une collaboration active dans des secteurs essentiels au développement.

« Le partenariat de longue date entre nos deux pays demeure dynamique.

Notre nouveau programme-pays, approuvé la semaine dernière, consolide notre appui dans l'éducation, l'eau et l'assainissement, l'aide humanitaire et le travail avec la société civile, contribuant ainsi à la paix et à la résilience en Éthiopie », a-t-elle indiqué.

Elle a également mis en avant l'importance croissante des relations commerciales, rappelant que la Finlande est un pays fondé sur l'innovation et la technologie.

Elle s'est réjouie de la présence de grandes entreprises finlandaises comme Nokia, Vaisala et NIRAS Finland, venues marquer cette célébration.

De son côté, l'ambassadeur Mulie Tarekegn, directeur général adjoint pour l'Europe et l'Amérique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a rappelé que les relations entre les deux nations reposent sur une tradition de respect mutuel et de coopération, enracinée depuis les années 1950.

« Les liens entre l'Éthiopie et la Finlande s'appuient sur des valeurs partagées et une collaboration approfondie. Ils remontent à l'arrivée des premiers missionnaires finlandais en Éthiopie, bien avant l'établissement officiel des relations diplomatiques en 1959, date à laquelle la Finlande a ouvert son ambassade à Addis-Abeba », a-t-il déclaré.

Il a salué la multiplication des échanges politiques de haut niveau et les accords techniques conclus au fil des décennies, qui ont permis de consolider davantage le partenariat. Il a également souligné l'implication d'entreprises finlandaises de tailles variées dans des projets éthiopiens.

Sur le plan économique, il a rappelé que l'Éthiopie exporte chaque année vers la Finlande des produits textiles, des légumes et divers articles alimentaires pour une valeur d'environ 6,5 millions de dollars, tandis que les importations en provenance de Finlande -- essentiellement des machines, des instruments et des produits chimiques -- dépassent les 14 millions de dollars.

Abordant les perspectives futures, l'ambassadeur Mulie a mis en avant le potentiel d'augmentation des investissements finlandais en Éthiopie, notamment grâce aux réformes économiques en cours et à la mise en place de zones économiques spéciales.

« Les opportunités de coopération sont vastes et encore insuffisamment exploitées.

Il est essentiel d'identifier de nouveaux domaines de partenariat pour renforcer davantage nos relations », a-t-il souligné, tout en remerciant la Finlande pour son soutien constant dans des secteurs clés tels que l'éducation, l'eau, l'énergie et l'aide humanitaire.

L'événement a rassemblé des responsables gouvernementaux, des diplomates, des représentants de l'Union africaine, des organisations internationales, des entreprises et des membres de la communauté finlandaise vivant en Éthiopie.

La fête nationale finlandaise, qui commémore la déclaration d'indépendance de 1917, marquait cette année son 108e anniversaire.